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Ümit Özdağ'ı İYİ Parti'den ihraç eden karar iptal edildi

13.01.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Ümit Özdağ'ı İYİ Parti'den ihraç eden karar iptal edildi

Son dakika haberine göre Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararını iptal etti.

Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunmuştu. Disiplin Kuruluna sevk edilen Özdağ, partisinden ihraç edilmişti. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, Disiplin Kuruluna sevkin gerekçesi ile Disiplin Kurulunun vermiş olduğu kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğu gerekçesiyle kararın iptali için dava açtı.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya Özdağ’ın avukatı Uğur Tarhan ile davalı İYİ Parti’nin avukatları katıldı. Avukat Tarhan, iptale konu ihraç kararının iki yönüyle usule ve şekle aykırı olduğunu ifade ettiklerini belirterek, “Bunlardan ilki müvekkil davacıyı Merkez Disiplin Kuruluna sevk eden organın yetkisizliğidir. Müvekkili Disiplin Kuruluna sevk etme yetkisi yalnızca Genel Başkan ya da Genel İdare Kuruluna aittir. İkinci olarak da davalı taraf müvekkil davacının disiplin kuruluna sevk edilmesini 19.10.2020 tarihinde katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra 80 il başkanı tarafından Genel Sekreterlik makamına sunulan 20.10.2020 tarihli cevap dilekçelerinin ekinde sundukları şikayet dilekçelerinden kaynaklandığını ifade etmektedirler. Gerek şikayet dilekçelerinde gerekse gerekçeli kararda görüleceği gibi söz konusu şikayetlerin gayesi müvekkil davacının İstanbul İl Başkanı hakkında yapmış olduğu açıklamalardır. Ancak iptale konu disiplin kararında müvekkilin Meral Akşener ve Koray Aydın hakkında yapmış olduğu açıklamaların da ihraç gerekçesi olarak gösterildiği görülmektedir. Disiplin Kurulu kararının iptali gerekmektedir” diye konuştu.

İYİ Parti avukatı Mustafa Tolga Öztürk ise, “Davacının iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Sekreterlik makamına ulaştırılan şikayet dilekçeleri toplanarak genel başkanlık makamına ulaştırılmıştır. Bu suretle genel başkanlık makamından davacının disipline sevki sağlanmıştır. Ayrıca disipline sevk nedenleri olarak gösterilen tüzük maddelerinde belirtildiği üzere Disiplin Kurulu tarafından davacının savunması istenirken hangi maddeye ilişkin olarak sevk edildiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Disiplin Kurulu kararı şekil ve usul açısından yasalara ve tüzüğe uygun şekilde verilmiş olduğundan davanın reddi gerekir” ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme hükmünü açıkladı. Mahkeme, Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararının iptaline hükmetti.

(İHA)

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