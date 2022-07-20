Ümit Özdağ'ın cemevi açıklaması kriz çıkardı! Zafer Partisi'nde üst düzey istifa: Kimsenin haddi değildi

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cemevleriyle ilgili sözleri partide kriz çıkardı ve beraberinde istifayı getirdi.

Aydın'da bulunduğu sırada bir cemevini ziyaret eden Özdağ, yaptığı konuşmada "Cemevlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz. Olursa tarikatlar da aynı şeyi isteyecek" demişti.

TEPKİ GÖSTERİP İSTİFA ETTİ

Özdağ'ın açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk'ten çok sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk, görevlerinden istifa ettiğini belirtti. 14 Temmuz'da yaptığı fotoğraflı paylaşımı da hatırlatan Türk şu ifadeleri kullandı:

Cemevleri Türkmenlerin/Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek; kimsenin haddi değildir.

Bize bin yıldır Türkmen derler. Biz kanunla Türk olmadık. Türküm… Türkçüyüm… Hünkar Hacı Bektaşı Velinin yolunda Kızıl Elmanın neferiyim. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Zafer Partisindeki görevlerimden istifa ediyorum.



