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Ümit Özdağ'ın 'yumurta' sözleri üzerine alkışlar koptu! "Dediler ki 'Sayın Özdağ, dikkat edin'

16.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuşmacı olarak gittiği bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldiği sırada kendisine yumurta atılarak protesto yapılacağının söylendiğini dile getirdi ve elindeki yumurtayı gösterip "Ben de yumurtamı getirdim beraberimde. Ve dedim ki 'Yumurta atacaklara haber verin, benim yumurta daha sert, çünkü pişirttim" dedi.

Ümit Özdağ'ın 'yumurta' sözleri üzerine alkışlar koptu! "Dediler ki 'Sayın Özdağ, dikkat edin'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Bilgi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak gittiğini belirterek konuşmasından bir kesitin videosunu paylaştı.

Başlıksız-6

"YUMURTAMI BERABERİMDE GETİRDİM"

Konuşmasında "Daha sonra bazı protestoların olacağını ben de duydum. Hatta bana yazan öğrenciler oldu. Dediler ki 'Sayın Özdağ, aman dikkat edin. Siz geldiğinizde size yumurta falan da atacaklar" diyen Özdağ, daha sonra elindeki yumurtayı havaya kaldırıp gösterdi ve "Ben de yumurtamı getirdim beraberimde" dedi. Bunun üzerine ortamdakilerin gülüştüğü ve alkışladığı duyuldu.

"6 TANE DAHA VAR"

Özdağ sözlerine "Ve dedim ki 'Yumurta atacaklara haber verin, benim yumurta daha sert, çünkü pişirttim. 6 tane daha var arkadaşın çantasında." ifadeleriyle devam etti.

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Ümit Özdağ

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