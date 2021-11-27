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Ümit Özdağ kimdir, sağlık durumu nasıl? Ümit Özdağ aslen nereli, kaç yaşında?

27.11.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ümit Özdağ'ın hayatı ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki Ümit Özdağ kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Ümit Özdağ kimdir, sağlık durumu nasıl? Ümit Özdağ aslen nereli, kaç yaşında?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ümit Özdağ'ın sağlık durumu ve hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Ümit Özdağ kimdir, sağlık durumu nasıl?

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

3 Mart 1961 tarihinde dünyaya gelen Ümit Özdağ, Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğmuştur. Zafer Partisi Genel Başkanı, Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar olan Ümit Özdağ, aslen ana vatanı Dağıstan olan Kumuk Türklerindendir. Daha sonra MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış olan isim yüksek lisans çalışmasını Türkiye’de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine hazırlamıştır.

ÜMİT ÖZDAĞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan sosyal medya hesabı üzerinden Özdağ’ın hastaneye kaldırıldığını ve serum tedavisi uygulandığını duyurdu. Tarhan yaptığı paylaşımda, "Partimizin kurulmasıyla birlikte yoğunluğu çok daha artan çalışma temposu nedeniyle ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Genel Başkanımız bugün serum tedavisi gördü. Acil şifalar dilerim. Allah, Türk Milleti'ne hizmet yolunda kendisine güç kuvvet versin." şeklinde not düştü.

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Ümit Özdağ
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