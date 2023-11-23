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Ümit Özdağ sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

23.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Millet İttifakı adayı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan ittifakın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özdağ, "Bu protokolü eleştiren 6’lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokole karşı çıkanlara cevap veriyorum" dedi.

Ümit Özdağ sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ikinci turda Millet İttifakı adayı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ittifak yapmıştı. Seçimlerin ardından ittifaka dair yapılan anlaşmanın detayları gündem olurken yeni bir gelişme yaşandı.

İLK KEZ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Özdağ sosyal medyadan protokolün ilk kez fotoğraflarını paylaştı. Özdağ, paylaşımında "Bu protokolü eleştiren 6’lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokole karşı çıkanlara cevap veriyorum" ifadesini kullandı.

Paylaşılan görselde şu ifadeler yer aldı:

1- İçişleri Bakanlığı ve iki Bakanlık olmak üzere 3 Bakanlık.

2- Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan Bakan Yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi.

3- Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Ümit Özdağ ile birlikte karar alınması.

4- Zafer Partisi'nce deruhte edilen Bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilmesi.


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Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ CHP Zafer Partisi
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