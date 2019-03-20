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- Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin, Üsküdar'da Şakirin Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

- Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin, Üsküdar'da Şakirin Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Yesin'in naaşı törenin ardından Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Müjdat Gezen, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncu için öğle vaktinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ümit Yesin, Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan Müjdat Gezen, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Cennet Mahallesi'nde olsun, tiyatromda olsun, sinema filmlerinde olsun hep birlikteydik. Beraber oynadık. Allah taksiratını affetsin. Hayat böyle bir şey. Teker teker gidiyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) - Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı(Geniş haber) - Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı(Geniş haber) - Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı(Geniş haber) - Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

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