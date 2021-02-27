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  4. Umman Körfezi'nde geçiş sırasında patlamıştı! İsrail'den İran iddiası

Umman Körfezi'nde geçiş sırasında patlamıştı! İsrail'den İran iddiası

27.02.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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Umman Körfezi'nde geçiş sırasında patlamıştı! İsrail'den İran iddiası

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini ileri sürdü.

Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklama yaptı.
İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini öne süren Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem." ifadesini kullandı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gantz, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında cuma günü Umman Körfezi'nde patlama meydana gelmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama İran İsrail

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