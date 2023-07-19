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Ümraniye'de AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Panik anları kamerada

19.07.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırgan paniği yaşandı. Kalabalığın içinde elinde bulunan bıçağı sağa sola savurmaya başlayan saldırgana güvenlik görevlileri müdahale etti. Saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen güvenlik görevlilerinden biri bacağından yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken, AVM yönetimi saldırgandan şikayetçi oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Panik anları kamerada

Bıçaklı saldırgan paniği salı günü akşam saatlerinde Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Bir kişi, elindeki bıçakla alışveriş merkezinde yürümeye başladı. Kalabalığın içinde elindeki bıçağı etrafa savurarak ilerleyen şüpheliye AVM'nin güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BACAĞINDAN YARALANDI

Fakat şüpheli, güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. AVM içinde ilerleyen şüpheli, etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı esnada bir güvenlik görevlisi bacağından yaralandı. Yaşanan arbedeye vatandaşlar da dahil oldu.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. AVM yönetimi şüpheliden şikayetçi olurken, yaralı güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

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O ANLAR KAMERADA

AVM'deki vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)


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İstanbul Ümraniye bıçaklı saldırı AVM

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