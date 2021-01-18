Ümraniye'de freni boşalan minibüs araçlara çarpıp gecekondunun bahçesine uçtu

Olay saat 23.00 sıralarında Ümraniye Esenevler Mahallesi Çamlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerine park halinde bulunan servis minibüsünün bir anda frenleri boşaldı.

Freni boşalan minibüs sokak üzerinde bulunan üç araca çarptıktan sonra sokağın sonunda bulunan gecekondunun bahçesine girdi. Kazanın gürültüsünü duyan çevre sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokağın boş olması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.

Kazayı seyretmek için sokağa çıkan vatandaşlar, polis tarafından evlerin dönmeleri konusunda uyarıldı. Sokak üzerinde hasar gören otomobil sahibi, "Nasıl olduğunu görmedik. Sesini duyduk. Burada oturuyoruz zaten. Pert olan araç bizimki. Arabanın arka tarafı yukarı bakıyordu. Çevirmiş arabayı. Bizim aracımız diğerine çarpmış. Arabanın zaten sol ön tekerleği bahçenin parmaklıklarını aşmış. Eğer bahçe demirleri olmasaymış hepsini alıp götürebilirmiş." dedi.