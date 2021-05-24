HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye'de garajda çökme meydana geldi, 2 bina boşaltıldı

Ümraniye'de garajda çökme meydana geldi, 2 bina boşaltıldı

24.05.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bir oto yıkamasına ait garajın altında çökme nedeniyle çevredeki iki bina boşaltıldı.

Ümraniye'de garajda çökme meydana geldi, 2 bina boşaltıldı

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamaya ait garajda öğle saatlerinde çökme meydana geldi.

Olay yerine itfaiye, polis, belediye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mühendisler zemin üzerinde ölçümlerde ve incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından garajın arkasında bulunan 3 katlı ve 5 katlı iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler çöken yere beton doldurarak önlem almaya çalıştı.

6e8dc46d4c0271b250ef7c17004e9344

Göçük olan yerde daha önceden bir kuyu bulunduğunu söyleyen iş yeri sahibi Murat Yücetürk, "Kuyudan aşağıya muhtemelen su akıntısı oldu. Bu nedenle huni oluştu ve göçme meydana geldi. Mühendisler büyük bir göçük olmadığını ve çevreye bir zararı bulunmadığını söyledi. Tedbir amaçlı binamızı boşalttık ve tüm personelimizi tahliye ettik. Bugün sanırım daha çalışmayacağız. Beton atma işlemi 3-4 saat sürecektir. Daha sonra zemin etüdünün yapılmasının ardından durumu değerlendirecekler" diye konuştu.

d3abd80005ec26c0f73a197c1461392c

fa69d1f499299d9fb786f080f25ae0ae

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
'Pes' dedirten olay! Hastanede hepsini darp etti'Pes' dedirten olay! Hastanede hepsini darp etti
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye

En Çok Okunan Haberler

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Bir ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Bir ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.