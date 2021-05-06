HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Ümraniye'de motosikletli kuryeye saldıran otomobil sürücüsü kamerada

Ümraniye'de motosikletli kuryeye saldıran otomobil sürücüsü kamerada

06.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de sipariş götüren bir motokurye, uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için defalarca yumruklandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ümraniye'de sipariş götüren bir motokurye, uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için defalarca yumruklandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, verilen adrese siparişi götürmek için yola çıkan motokurye trafikte otomobilin uzun farları yanan sürücüyü uyardı. Kendisini uyaran motokuryeye sinirlenen sürücü peşinden gitmeye başladı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü motokuryenin önüne keserek araçta aşağıya indi.

DEFALARCA YUMRUKLADI

Motokuryenin yanına gelen sürücü hiç konuşmadan defalarca yumruklamaya başladı. Otomobil sürücüsü bir yandan tehditler savururken bir yanda yumruklamaya devam etti. Bu sırada sokaktan geçen başka bir motokurye olayı görerek durdu. Motordan inen kurye meslektaşının yanına gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Otomobil sürücüsünün motokuryeyi defalarca yumruklaması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motokuryenin önünü kesen otomobil sürücüsü araçtan inerek motokuryeyi defalarca yumrukluyor. Olayı gören başka bir motokurye olay yerine gelirken, sürücü otomobile binerek ayrılıyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Dev böcek dehşete düşürdü: İki yumruk büyüklüğündeDev böcek dehşete düşürdü: İki yumruk büyüklüğünde
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye

En Çok Okunan Haberler

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

Gençlik fotoğrafıyla olay oldu!

Gençlik fotoğrafıyla olay oldu!

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Polis ekibine silahlı saldırı! Şehirde alarma geçildi

Polis ekibine silahlı saldırı! Şehirde alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.