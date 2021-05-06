Ümraniye'de motosikletli kuryeye saldıran otomobil sürücüsü kamerada

Ümraniye'de sipariş götüren bir motokurye, uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için defalarca yumruklandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, verilen adrese siparişi götürmek için yola çıkan motokurye trafikte otomobilin uzun farları yanan sürücüyü uyardı. Kendisini uyaran motokuryeye sinirlenen sürücü peşinden gitmeye başladı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü motokuryenin önüne keserek araçta aşağıya indi.

DEFALARCA YUMRUKLADI

Motokuryenin yanına gelen sürücü hiç konuşmadan defalarca yumruklamaya başladı. Otomobil sürücüsü bir yandan tehditler savururken bir yanda yumruklamaya devam etti. Bu sırada sokaktan geçen başka bir motokurye olayı görerek durdu. Motordan inen kurye meslektaşının yanına gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Otomobil sürücüsünün motokuryeyi defalarca yumruklaması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motokuryenin önünü kesen otomobil sürücüsü araçtan inerek motokuryeyi defalarca yumrukluyor. Olayı gören başka bir motokurye olay yerine gelirken, sürücü otomobile binerek ayrılıyor.

(DHA)

