Ümraniye'deki üvey anne dehşetinde kadının ifadesi ortaya çıktı

Ümraniye'de 21 Ocak tarihinde üvey kızının üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen, "taksirle yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Y.T.'nin emniyet ve savcılık ve mahkemede verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Olayda yaralanan 14 yaşındaki I.T.'nin eşinin boşandığı ilk eşinden çocuğu olduğunu söyleyen Y.T. (29), "Olay gecesi eşimin boşandığı eşinden olan kızı I.T., ara tatil nedeniyle bizde kalıyordu. Ben, eşim ve I.T. beraber yemek yedik. Yemekten sonra ben çay demledim. I.T. ocağın altında bulunan bulaşık makinesinden bardak ve kaşık çıkardığı sırada kafasını dirseğime çarptı. Bunun üzerine çaydanlık kendisinin üzerine devrildi. Direk üzerine soğuk su döktüm ve eşimi çağırdım" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Olayı bilinçli yaptığı iddiasını kabul etmeyen Y.T., "Kendisi ile aramda hiçbir problem yoktu 5 aylık hamileyim ve 8 aylık da bir oğlum bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Y.T. sorgusunda olaydan sonra eşi ile birlikte I.T.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüklerini söyledi.