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  4. Ümraniye'deki üvey anne dehşetinde kadının ifadesi ortaya çıktı

Ümraniye'deki üvey anne dehşetinde kadının ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ümraniye'de 14 yaşındaki üvey kızının üstüne sıcak su dökerek yaktığı iddia edilen Y.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan Y.T., I.T.'nin kafasına kaynar suyu bilerek döktüğü yönündeki iddiayı kabul etmezken I.T.'nin bulaşık makinesinden bulaşıkları çıkarırken kafasının dirseğine çarpması nedeniyle çaydanlıktan üzerine dökülen sıcak sudan dolayı yandığını söyledi.

Ümraniye'deki üvey anne dehşetinde kadının ifadesi ortaya çıktı

Ümraniye'de 21 Ocak tarihinde üvey kızının üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen, "taksirle yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Y.T.'nin emniyet ve savcılık ve mahkemede verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Olayda yaralanan 14 yaşındaki I.T.'nin eşinin boşandığı ilk eşinden çocuğu olduğunu söyleyen Y.T. (29), "Olay gecesi eşimin boşandığı eşinden olan kızı I.T., ara tatil nedeniyle bizde kalıyordu. Ben, eşim ve I.T. beraber yemek yedik. Yemekten sonra ben çay demledim. I.T. ocağın altında bulunan bulaşık makinesinden bardak ve kaşık çıkardığı sırada kafasını dirseğime çarptı. Bunun üzerine çaydanlık kendisinin üzerine devrildi. Direk üzerine soğuk su döktüm ve eşimi çağırdım" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Olayı bilinçli yaptığı iddiasını kabul etmeyen Y.T., "Kendisi ile aramda hiçbir problem yoktu 5 aylık hamileyim ve 8 aylık da bir oğlum bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Y.T. sorgusunda olaydan sonra eşi ile birlikte I.T.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Olay Ümraniye'de 21 Ocak gecesi Ümraniye'de meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğu I.T., 21 Ocak gecesi üzerine kaynar su dökülünce hastaneye kaldırıldı. Üvey annesi Y.T.'nin bilerek üzerine kaynar su döktüğünü söylemesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.T. hakkında "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gözaltına alınan Y.T., emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık, Y.T.'nin, adli kontrol şartı ile serbest bırakılması koşuluyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, Y.T.'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Mahkeme, Y.T.'nin haftada bir gün karakola giderek imza vermesine karar verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye üvey anne dehşeti

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