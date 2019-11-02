HABER

ÜMRANİYE VE ATAŞEHİR'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da son bir ay içerisinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüphelilerden ikisi yakalandı.

Haber-Kamera: Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da son bir ay içerisinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüphelilerden ikisi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmanlar giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.
Ümraniye ve Ataşehir' de 18 Ekim ve 29 Ekim tarihleri arasında 3 ayrı evden hırsızlık meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölge ve apartmanların güvenlik kameralarını inceledi. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliden Şahin A.(19) ve Ömer C.G.(20) 30 Ekim Çarşamba günü Ümraniye'de ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin şubedeki sorgusunda Şahin A.'nın 18 adet suç kaydı, Ömer C. G.'nin ise 16 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin girdikleri 3 evden cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinası, 28 adet kol saati ve ziynet eşyası çaldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şahin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ömer C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan şüphelilerin apartmanlara giriş çıkış yaptıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin gözlük ve şapka takarak yüzleri gizlemeye çalıştıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmana giriş anları
-Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmandan ellerinde 2 çantayla çıkması
-Şüphelilerin yüzlerini gizleyerek uzaklaşma anı
(AKTÜEL)
-Şüphelilerin şube çıkışı

PARTNERBahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!Bahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!
Kuyuda hazırlanan büryan kebabı tavaya taşındıKuyuda hazırlanan büryan kebabı tavaya taşındı
Köy okulu öğrencilerinin çifte mutluluğuKöy okulu öğrencilerinin çifte mutluluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Sitede günlük ev kiralama kavgası! Esenyurt'ta savaş alanına döndü

Esenyurt savaş alanına döndü!

Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

YÖK'ten devlet üniversiteleri için yeni düzeleme! Kadrolarda artık o şart aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.