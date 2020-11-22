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Ümraniye'de 3 katlı binada yangın paniği

22.11.2020 01:26 | Son Güncelleme:
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Ümraniye'de 3 katlı binada yangın paniği

Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 3 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamayan 7 kişiyi itfaiye kurtardı.

Yangın saat 23.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içindeki Ulutekin Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangından dolayı binayı dumanlar kaplayınca yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 7 kişi bina içinde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla mahsur kalanları kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenenlere olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede söndürüldü.

Yanan binanın yakınında oturan Cengizhan Kuru, “Yangın bir anda çıktı, alevlendi. Biz buradaydık, koşarak geldik. Altı, yedi kişiyi içeriden çıkardıklarını gördük, birden parladı. Biz koku aldık önce baktık bizim evden mi diye, ondan sonra dışarıda çığlık seslerini duyunca koştuk" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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