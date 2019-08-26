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Ümraniye’de aile katliamı: 3 ölü, 1 yararlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 00:54 | Son Güncelleme

Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H.

Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H. annesini, babasını, kardeşini vurarak öldürdü. Katliam yapan Emre H. daha sonra balkonda atlayarak intihar etti. Kardeşi Doğukan Yunus H. ise olaydan kaçarak kurtuldu.
Namık Kemal Mahallesi, Köşk Sokak’ta 23. 00 sıralarında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H. babası Süleyman Hüseyin H.’yi, Annesi İncilay H.’yi, kardeşi Haluk H.’yi tabanca ile vurdu. Diğer kardeşi ise Doğukan Yunus H. olaydan kaçarak kurtuldu. Katliamın olduğu yere çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. 112 sağlık ekipleri tabanca ile vurulan babası Süleyman Hüseyin H.’yi, hastaneye kaldırırken anne İncilay H.’yi, kardeşi Haluk H.’nin öldüğünü tespit etti. Hastaneye kaldırılan baba Süleyman Hüseyin H.’nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Köşk sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri katliam yapan ve daha sonra intihar eden Emre H.’nin üzerinde ev evde incelemelerde bulundu.
Olayı anlatan Yıldız Demirbaş,”Geldiğimde ceset buradaydı. Evde de 3 ceset var dediler. Erken kardeşleri bizim yan komşumuzdu” dedi.

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