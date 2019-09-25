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Umuda yolculuk için günlerce yol yürüyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 08:56 | Son Güncelleme

Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden, terör ve işsizlik sebebiyle umut olarak gördükleri Türkiye’ye gruplar halinde gelen kaçak göçmenler, araçlarla ya da yürüyüp binlerce kilometre yol kat ederek İran üzerinden yurda giriyor.

Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden, terör ve işsizlik sebebiyle umut olarak gördükleri Türkiye’ye gruplar halinde gelen kaçak göçmenler, araçlarla ya da yürüyüp binlerce kilometre yol kat ederek İran üzerinden yurda giriyor. Günlerce yürüdükten sonra Erzincan’a ulaşan 10’un üzerinde kaçak göçmen karayolu üzerinde ilerlerken objektiflere yansıdı.
Terör ve işsizlik asıl sebep olmak üzere ülkelerindeki çeşitli sorunlar nedeniyle İran sınırındaki Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari’den yasa dışı yollarla "umut" ve "iş kapısı" olarak gördükleri Türkiye’ye giriş yapan kaçak göçmenler, Erzurum - Erzincan üzerinden batıdaki farklı kentler ile Avrupa ülkelerine ulaşmayı amaçlıyor.
Genellikle Afganistan, Pakistan’dan başlayan "umuda yolculuk"ları sırasında insan tacirlerine yüklü miktarda para ödeyen kaçak göçmenler, ülkelerinden ayrıldıktan sonra İran’ın farklı kentleri ile Türkiye sınırını yaya olarak geçiyor.
Zaman zaman yüklü miktarda para ödedikleri insan tacirlerince bindirildikleri kamyon kasası, otobüs, minibüs, taksi ve otomobillerden yolculuklarını tamamlayamadan indirilerek Doğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde otoyol kenarlarına terk edilen kaçak göçmenler, bu andan itibaren yolculuklarını otoyol kenarlarında veya dağlık arazilerde ölüm riskine karşı yüzlerce kilometre yürüyerek sürdürmeye çalışıyor.
Ülkelerinden çıkışlarından itibaren binlerce kilometre yol kat ederek Ağrı, Kars ve Iğdır’a gelip yakalanan kaçak göçmenlerin, bu kentleri geçen büyük bölümü ise Erzincan’daki çeşitli noktalarda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Binlerce kilometrelik umuda yolculuk
Yakalananların yüzde 95’ini oluşturan Afganistanlı göçmenler ülkelerinden Erzincan güzergahına ulaşmak için yaklaşık bir ay süren 3 bin 425 kilometrelik, Pakistanlılar ise 2 bin 940 kilometrelik yol kat ediyor.
Yasa dışı geçişin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, yakalanan göçmenleri, haklarında gerekli sınır dışı ya da kayıt işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.

"Türkiye’yi kurtarıcı olarak görüyorlar"
Erzincan girişinde karayolu üzerinde yaya olarak ilerlerken İHA ekibi tarafından görüntülenen kaçak göçmenler, ülkelerindeki işsizlik, yoksulluk ve savaş dolayısıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçtiklerini belirterek şu bilgileri verdiler:
“Biz Türkiye’ye çalışmak ve para kazanmak için geldik. Büyükşehirlerde çalışmak, ailelerimize yardımcı olmak istiyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın tamamı Türkiye’ye yaya olarak geçti. Kaçakçılar bize ’bir veya iki saat yaya olarak gideceksiniz, ondan sonra biz sizi araçlara alacağız’ dediler. 20 ile 40 saat arasında yaya yürüdük. Yemek yoktu. Çok sıkıntılar çektik."

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