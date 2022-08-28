HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Umudunuzu kaybetmeyin! İktidarsızlığı çözmek mümkün

Umudunuzu kaybetmeyin! İktidarsızlığı çözmek mümkün

28.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel birliktelik hem kadınlar hem de erkekler için oldukça önem taşıyor. Birlikteliğin çok daha mutlu olmasını sağlayan cinsellikte bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Cinsel iktidarsızlık bu durumlar arasında bulunuyor. Ancak iktidarsızlığı çözmek sanıldığı kadar zor değil. Doğru adımlar ile bu sorundan kurtulmak mümkün.

Umudunuzu kaybetmeyin! İktidarsızlığı çözmek mümkün

Cinsellik toplumumuzda her ne kadar konuşulmasa da hayatı oldukça etkiliyor. Cinsellikte çeşitli nedenlere bağlı olarak sorunlar ortaya çıkabiliyor. Erkeklerde görülen cinsel iktidarsızlık en sık yaşanan sorunlar arasında bulunuyor. Erkeklerin %60 lık bir kısmı hayatlarının bir döneminde geçici veya kalıcı iktidarsızlık yaşayabiliyor. Bu durumu oldukça dert eden kişiler sorunun daha fazla büyümesine neden oluyor. Oysa ki doğru yöntemler ile iktidarsızlığı çözmek mümkün olabiliyor. Geçmeyen iktidarsızlığınız varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

İKTİDARSIZLIK NEDENLERİ

Ekran görüntüsü 2022-08-28 112315

  • Cinsel organdaki anatomik bozuklukları
  • Hormonal problemler
  • Damar problemleri
  • Yüksek tansiyon hastalığı
  • Kalp damar hastalığı
  • Stres
  • Kaygı bozukluğu
  • Partner ile ilgili sorunlar olabilir

İKTİDARSIZLIĞA İYİ GELECEK BESİNLER

BAKLA

Ekran görüntüsü 2022-08-28 112438

Yüksek miktarda L-dopa adı verilen bir bileşen içermektedir. L-dopa adı verilen bu bileşen, ayrıca parkinson hastalığı için de tüketilir.

TARÇIN

Ekran görüntüsü 2022-08-28 112451

Cinsel organlarına daha fazla miktarda kan akımını sağladığı belirlenmiştir. Bundan dolayı da tarçının sertleşme problemine iyi geldiği düşünülmektedir.

ZENCEFİL

Ekran görüntüsü 2022-08-28 112503

Yapılan bir araştırmaya göre sperm sayısını artırdığı ve hareketliliğini önemli ölçüde desteklediği tespit edilmiştir. Bundan dolayı da zencefil, ereksiyon problemlerine iyi gelmekte ve giderilmesine yardımcı olmaktadır.

ÇİNKO AÇISINDAN YÜKSEK GIDALAR

Ekran görüntüsü 2022-08-28 112513

Çinko minerali testosteron üretimini artıracağından, günlük olarak Çinko açısından zengin gıdaların tüketilmesi tavsiye edilir. Koyu yeşil sebzeler en yüksek kaynaklardan biri olabilir. Çinko ayrıca bakliyat, karaciğer ve deniz ürünleri gibi gıdalarda da bulunabilir.

E VİTAMİNİ YÜKSEK GIDALAR

Ekran görüntüsü 2022-08-28 112524

Kuruyemişler, sebzeler, mango meyvesi ve buğday ürünleri E vitamini bakımından yüksektir. Bu vitamin arterlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve sağlıklı kan akışını destekler.

C VİTAMİNİ

Ekran görüntüsü 2022-08-28 112616

Bu vitamin kolesterolü azaltabilir ve vücuttaki kan dolaşımınızı iyileştirebilir. Dengeli beslenerek ihtiyacınız olan tüm C vitaminini alabilmelisiniz. Portakal, kırmızı biber, brokoli, kavun ve tatlı patateslerin hepsi çok iyi kaynaklardır.

BALIK

Ekran görüntüsü 2022-08-28 112603

Haftada birkaç kez somon, uskumru, taze ton balığı gibi balıkları yerseniz, bu da atardamarlarınızın iyi durumda kalmasına yardımcı olacaktır. Sarımsak, kan akışını iyileştirmek için de iyi bir iş çıkaran allisin içerir.

ŞEKERİ VE YAĞI AZ GIDALAR

Ekran görüntüsü 2022-08-28 112702

İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin işlenmiş gıdalardan uzak durmaları önerilir. Alkol ve kahve tüketimini sınırlayın. En iyi seçeneğiniz, genel sağlığınız için iyi olan sağlıklı bir diyet yemektir. Günlük beslenmemizdeki birçok besin maddesi yeterli olmadığı için vitamin eksiklikleri oluşabilir. Vitamin ve mineral takviyeleri almak, tek başına diyetinize asla alamayacağınız çok daha yüksek dozlarda besin sağlayabileceğinden bu sorunu çözebilir. İktidarsızlık için yemek yemek iyi bir doğal alternatiftir, çünkü iktidarsızlık ilaçları kullanmanın riskli ve kötü yan etkileri konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemen doktora koşun! Körlüğe neden olabilirHemen doktora koşun! Körlüğe neden olabilir
10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'
Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'
Anahtar Kelimeler:
bakla balık c vitamini çinko e vitamini tarçın zencefil iktidarsızlık stres Cinsellik c vitamin cinsel iktidarsızlığın çözümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

'6 ay ve 6 bin km' şartı modifiye sektörünü vurdu

'6 ay ve 6 bin km' şartı modifiye sektörünü vurdu

Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.