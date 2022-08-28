Umudunuzu kaybetmeyin! İktidarsızlığı çözmek mümkün

Cinsellik toplumumuzda her ne kadar konuşulmasa da hayatı oldukça etkiliyor. Cinsellikte çeşitli nedenlere bağlı olarak sorunlar ortaya çıkabiliyor. Erkeklerde görülen cinsel iktidarsızlık en sık yaşanan sorunlar arasında bulunuyor. Erkeklerin %60 lık bir kısmı hayatlarının bir döneminde geçici veya kalıcı iktidarsızlık yaşayabiliyor. Bu durumu oldukça dert eden kişiler sorunun daha fazla büyümesine neden oluyor. Oysa ki doğru yöntemler ile iktidarsızlığı çözmek mümkün olabiliyor. Geçmeyen iktidarsızlığınız varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

İKTİDARSIZLIK NEDENLERİ

Cinsel organdaki anatomik bozuklukları

Hormonal problemler

Damar problemleri

Yüksek tansiyon hastalığı

Kalp damar hastalığı

Stres

Kaygı bozukluğu

Partner ile ilgili sorunlar olabilir

İKTİDARSIZLIĞA İYİ GELECEK BESİNLER

Yüksek miktarda L-dopa adı verilen bir bileşen içermektedir. L-dopa adı verilen bu bileşen, ayrıca parkinson hastalığı için de tüketilir.

TARÇIN

Cinsel organlarına daha fazla miktarda kan akımını sağladığı belirlenmiştir. Bundan dolayı da tarçının sertleşme problemine iyi geldiği düşünülmektedir.

ZENCEFİL

Yapılan bir araştırmaya göre sperm sayısını artırdığı ve hareketliliğini önemli ölçüde desteklediği tespit edilmiştir. Bundan dolayı da zencefil, ereksiyon problemlerine iyi gelmekte ve giderilmesine yardımcı olmaktadır.

ÇİNKO AÇISINDAN YÜKSEK GIDALAR

Çinko minerali testosteron üretimini artıracağından, günlük olarak Çinko açısından zengin gıdaların tüketilmesi tavsiye edilir. Koyu yeşil sebzeler en yüksek kaynaklardan biri olabilir. Çinko ayrıca bakliyat, karaciğer ve deniz ürünleri gibi gıdalarda da bulunabilir.

E VİTAMİNİ YÜKSEK GIDALAR

Kuruyemişler, sebzeler, mango meyvesi ve buğday ürünleri E vitamini bakımından yüksektir. Bu vitamin arterlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve sağlıklı kan akışını destekler.

C VİTAMİNİ

Bu vitamin kolesterolü azaltabilir ve vücuttaki kan dolaşımınızı iyileştirebilir. Dengeli beslenerek ihtiyacınız olan tüm C vitaminini alabilmelisiniz. Portakal, kırmızı biber, brokoli, kavun ve tatlı patateslerin hepsi çok iyi kaynaklardır.

BALIK

Haftada birkaç kez somon, uskumru, taze ton balığı gibi balıkları yerseniz, bu da atardamarlarınızın iyi durumda kalmasına yardımcı olacaktır. Sarımsak, kan akışını iyileştirmek için de iyi bir iş çıkaran allisin içerir.

ŞEKERİ VE YAĞI AZ GIDALAR

İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin işlenmiş gıdalardan uzak durmaları önerilir. Alkol ve kahve tüketimini sınırlayın. En iyi seçeneğiniz, genel sağlığınız için iyi olan sağlıklı bir diyet yemektir. Günlük beslenmemizdeki birçok besin maddesi yeterli olmadığı için vitamin eksiklikleri oluşabilir. Vitamin ve mineral takviyeleri almak, tek başına diyetinize asla alamayacağınız çok daha yüksek dozlarda besin sağlayabileceğinden bu sorunu çözebilir. İktidarsızlık için yemek yemek iyi bir doğal alternatiftir, çünkü iktidarsızlık ilaçları kullanmanın riskli ve kötü yan etkileri konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.



