Umudunuzu kaybetmeyin! İktidarsızlığı çözmek mümkün

Cinsellik toplumumuzda her ne kadar konuşulmasa da hayatı oldukça etkiliyor. Cinsellikte çeşitli nedenlere bağlı olarak sorunlar ortaya çıkabiliyor. Erkeklerde görülen cinsel iktidarsızlık en sık yaşanan sorunlar arasında bulunuyor. Erkeklerin %60 lık bir kısmı hayatlarının bir döneminde geçici veya kalıcı iktidarsızlık yaşayabiliyor. Bu durumu oldukça dert eden kişiler sorunun daha fazla büyümesine neden oluyor. Oysa ki doğru yöntemler ile iktidarsızlığı çözmek mümkün olabiliyor. Geçmeyen iktidarsızlığınız varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.
Yüksek miktarda L-dopa adı verilen bir bileşen içermektedir. L-dopa adı verilen bu bileşen, ayrıca parkinson hastalığı için de tüketilir.
Cinsel organlarına daha fazla miktarda kan akımını sağladığı belirlenmiştir. Bundan dolayı da tarçının sertleşme problemine iyi geldiği düşünülmektedir.
Yapılan bir araştırmaya göre sperm sayısını artırdığı ve hareketliliğini önemli ölçüde desteklediği tespit edilmiştir. Bundan dolayı da zencefil, ereksiyon problemlerine iyi gelmekte ve giderilmesine yardımcı olmaktadır.
Çinko minerali testosteron üretimini artıracağından, günlük olarak Çinko açısından zengin gıdaların tüketilmesi tavsiye edilir. Koyu yeşil sebzeler en yüksek kaynaklardan biri olabilir. Çinko ayrıca bakliyat, karaciğer ve deniz ürünleri gibi gıdalarda da bulunabilir.
Kuruyemişler, sebzeler, mango meyvesi ve buğday ürünleri E vitamini bakımından yüksektir. Bu vitamin arterlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve sağlıklı kan akışını destekler.
Bu vitamin kolesterolü azaltabilir ve vücuttaki kan dolaşımınızı iyileştirebilir. Dengeli beslenerek ihtiyacınız olan tüm C vitaminini alabilmelisiniz. Portakal, kırmızı biber, brokoli, kavun ve tatlı patateslerin hepsi çok iyi kaynaklardır.
Haftada birkaç kez somon, uskumru, taze ton balığı gibi balıkları yerseniz, bu da atardamarlarınızın iyi durumda kalmasına yardımcı olacaktır. Sarımsak, kan akışını iyileştirmek için de iyi bir iş çıkaran allisin içerir.
İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin işlenmiş gıdalardan uzak durmaları önerilir. Alkol ve kahve tüketimini sınırlayın. En iyi seçeneğiniz, genel sağlığınız için iyi olan sağlıklı bir diyet yemektir. Günlük beslenmemizdeki birçok besin maddesi yeterli olmadığı için vitamin eksiklikleri oluşabilir. Vitamin ve mineral takviyeleri almak, tek başına diyetinize asla alamayacağınız çok daha yüksek dozlarda besin sağlayabileceğinden bu sorunu çözebilir. İktidarsızlık için yemek yemek iyi bir doğal alternatiftir, çünkü iktidarsızlık ilaçları kullanmanın riskli ve kötü yan etkileri konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
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