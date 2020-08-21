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"Umumi tuvaletlerde maskenizi çıkarmayın”

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Yeni bilimsel araştırma, Kovid-19’a yakalanma riskini azaltmak için, umumi tuvaletleri kullananların yüz maskelerini çıkarmaması gerektiğini gösterdi.

"Umumi tuvaletlerde maskenizi çıkarmayın”

Çinli bilim insanları umumi pisuarlarda sifon çekmenin virüs yüklü aerosolleri 5 saniye içinde havaya karıştırabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre normal tuvaletlerde bunun gerçekleşmesi, 35 saniyeyi buluyor. Bu nedenle pisuarlardan çıkan parçacıkların "daha şiddetli bir tırmanma eğilimi” gösterdiği belirtiliyor.

Yangzhou Üniversitesi'nden araştırmacılar, pisuarlar temizlendiğinde virüs yüklü parçacıkların nasıl hareket ettiğini görmek için simülasyon hazırladı.

Physics of Fluids isimli akademik dergide yayımlanan bulgular, umumi tuvaletlerin özellikle Kovid-19 salgınının ortasında virüs bulaştırma konusunda tehlikeli yerler olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırmacı Dr Xiangdong Liu, “Sifonla ortaya çıkan parçacık hareketini görmek için hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemini kullandık” dedi.

Ekibin simülasyonuna göre pisuarların temizlenmesi işlemi, büyük miktarda aerosol parçacığının salınmasıyla sonuçlanıyor. Dr. Liu, simülasyonlardan elde edilen bulguları "rahatsız edici" diye niteliyor.

Dr. Liu’ya göre sifonun çekilmesiyle sıçrayan parçacıkların yüzde 57’sinden fazlası, pisuardan tamamen çıkıyor.

Pisuarlar yoğun nüfuslu bölgelerde daha sık kullanıldığı için bu durumun “ciddi bir halk sağlığı sorunu” oluşturabileceği düşünülüyor.

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