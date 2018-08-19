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Umurbey’de, Alexandra Stan rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından 27’ncisi düzenlenen Umurbey Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında sahne alan Alexandra Stan, şarkılarıyla festivale katılan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından 27’ncisi düzenlenen Umurbey Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında sahne alan Alexandra Stan, şarkılarıyla festivale katılan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivali kapsamında Umurbey Belde stadında dünya starı Alexandra Stan sahne aldı. Alexandra Stan, konser öncesinde bir otelde yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını söyledi. İlk kez Çanakkale'de konser vereceğini ve kenti çok beğendiğini dile getiren Alexandra Stan, “Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye'nin birçok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok sıcak kanlı. Beni burada çok yakın karşıladılar. Yöresel meyveler çok hoşuma gitti. Çanakkale'ye tekrar gelmeyi çok isterim” dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, daha sonra Umurbey belde stadyumunda konserde hayranlarıyla buluştu. İzleyicileri kendine hayran bıraktı. Hayranlarına Türkçe "İyi Akşamlar" ve "Sizi Çok Seviyorum" diye seslenen Alexandra Stan, meşhur şarkıları Mr. Saxobeat, Lemonade, Get Back ve Lollipop'u seslendirdi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan şarkıcı dans şovlarıyla da kendisini izleyen binlerce kişiye keyifli dakikalar yaşattı.

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