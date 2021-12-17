Umut vadeden gelişme! Kan testiden akciğer teşhisi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun, Hollandalı araştırmacı Remco de Kock’un akciğer kanserinin erken teşhisine yönelik geliştirmiş olduğu kan testinin başarılı sonuçlarını aktardı.

"EN ÖNEMLİ HEDEFLERDEN BİRİ DE ERKEN TEŞHİS"

Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin yakalandığı akciğer kanserinin ülkemizde de en önemli sağlık problemlerinden birisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Coşkun, “Sigara içenlerde bu risk 30 kata kadar artmakta. Her ne kadar tedavi alanında gerek akıllı ilaçlar gerekse immunoterapi ile büyük ilerlemeler sağlanmış olsa da birçok hastayı bu hastalıktan kaybetmekteyiz. Bu nedenle sigara ile mücadelenin yanında en önemli hedeflerden birisi de erken teşhis” ifadelerini kullandı.

"PCR METODU İLE SAPTANIYOR"

Bu konuda Remco de Kock isimli araştırmacının geliştirmiş olduğu kan testinin başarılı sonuçlarını 4 gün önce açıkladığını bildiren Prof. Dr. Coşkun, “Bu teste göre akciğer kanserinden şüphelenilen bireylerde alınan kan testinde akciğer kanserine yönelik belirteçler kanda PCR metodu ile saptanıyor. Yaptıkları çalışmada akciğer kanseri riski olan binden fazla hasta test edilmiş. Bir çeşit Likit biyopsi olan bu yöntemle hastaların kanında saptanan tümör DNA’ları aracılığı ile akciğer kanserinin erken dönemde teşhisinin mümkün olduğunu bildirdiler” açıklamasında bulundu.

"UMUT VADEDİYOR"

Prof. Dr. Coşkun, dünya genelinde sigara içen kişi sayısının 1,3 milyar civarında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Maalesef ülkemizde de bu oranlar çok yüksek, ülkemizde tüm toplumda ortalama yüzde 30 civarında kişi sigara tüketmekte. Ülke olarak birinci hedefimiz sigara tüketimini önlemek. Ama bunun yanında akciğer kanserinde erken teşhis de birçok hastanın tamamen iyileşmesini sağlayacak bir durum. Yukarıdaki araştırmacıların geliştirdiği yöntem umut vadediyor. Bu veya buna benzer testlerin daha kapsamlı araştırılması ve geliştirilmesi sonucunda özellikle sigara kullanımı önleyemediğimiz risk altındaki birçok bireyde buna benzer pratik yöntemlerle akciğer kanserinin erken teşhisi yakın gelecekte mümkün olabilir.”

Kaynak: İHA

