Umutlar bitmedi, mucizeler peş peşe geldi! 261 sonra kurtarıldı, görevlinin elini öptü! Mustafa Avcı'nın görüntüleri Türkiye'yi ağlattı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybederken, felaketin ardından arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Depremin ardından 12. güne girilirken, 11. günün sonunda gelen mucize kurtuluş haberleri Türkiye'yi mutluluktan ağlattı.

Kurtarma çalışmalarının 11. gününün gecesinde ilk mucize Kahramanmaraş'tan geldi. Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi Z Blok'ta bir ses duyuldu. Ekipler sesin olduğu yerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

258. SAAT MUCİZESİ!

AFAD ekiplerinin yoğun çabasının ardından 42 yaşında olduğu belirlenen Neslihan Kılıç isimli kadın enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Kadının yaralı olarak kurtarılmasının ardından ise ekipler büyük sevinç yaşadı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NESLİHAN'IN DOKTORU: HASTAMIZI YOĞUN BAKIMA ALIP DİYALİZE BAĞLAYACAĞIZ

Neslihan Kılıç'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi öğretim üyesi Dr. Muhammet Semih Gedik, "Depremin 258'inci saatinde enkazdan çıkarılarak 112 Acil ekibi tarafından hastanemize getirildi. Hastamıza ilk müdahalesini yaptık. Hastamızın acil diyaliz endikasyonu var. Yoğun bakıma alıp diyalize bağlayacağız. Hastamızın takip ve tedavisi devam ederken, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etme durumumuz var. Bunu da ilerleyen saatlerde karar verip sevk edeceğiz” dedi.

"ISITMA TEDAVİSİ VE SIVI DESTEĞİNE BAŞLADIK"

Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Gedik, "Hastamızın genel durumu iyi. Acil ameliyatlık bir durumu yok. Küçük ameliyatlar gerekebilir. Hastamızın gerekli müdahaleleri yapıldı. Hastamız konuştu, adını söylüyor. Yakınlarını sordu, yakınlarının iyi olduğunu söyleyince rahatladı. Bilinci açık, durumu stabil. Yoğun bakımda diyalize alacağız. Nasıl kurtulduğu ile ilgili hastamızı yormamak için konuşmadık. İlerleyen süreçte öğreneceğiz. Ama biz hastayı yormamak adına gerekli müdahaleleri yaptık. Hasta çok soğuk. Soğuk bir ortamda kaldığı için. Hemen ısıtma tedavisine başladık. Gerekli sıvı desteğine başladık. Diyalize başlayacağız” diye konuştu.

260. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, bir çocuğa ulaştı. Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"DİNLEME YAPMAYA ÇALIŞIYORDUK"

Erzurum PAK ekibinden Engin Bayrak "İş makinesiyle burada çalışma yapıyorduk ama sakin bir şekilde, en ufak ihtimali dahi dinliyorduk. Dinleme yaparak gidiyorduk, o sırada Osman kardeşimizin sesini duyduk. Ondan sonra elimizle sakin bir şekilde tünel açıp AFAD ekibiyle içeri uzandık. Onlarla tünele girdik. Tüneli genişletip önce hava almasını sağlayarak sakin bir şekilde çocuğu çıkardık." diye konuştu.

261. SAATTE SAĞ ÇIKARILDILAR

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çöken 8 katlı bir hastanenin enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.



Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.

TELEFONLA AKRABASIYLA GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ GÖNÜLLÜNÜN ELİNİ ÖPTÜ

Enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, arama- kurtarma ekibinin telefonla aradığı yakınıyla konuştu. Depremin 11'inci gününün son saatlerinde enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, kendisini yakınları ile görüştüren arama- kurtarma gönüllüsünün elini öperken, telefondaki yakınına "Nazlı enkazdan çıktı mı?" diye sordu. 'Herkesin iyi olduğu' yönünde alınan cevap üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kurtarılan Avcı ve Şakiroğlu, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hatay’da enkaz altından 261’inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa’yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz. pic.twitter.com/t0jrmH0M6r — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023

ŞAKİROĞLU'NUN YAKINLARI ENKAZDAN ÇIKARILDI

Mehmet Ali Şakiroğlu’nun deprem gecesi oğlu Aziz Yusuf’u hastaneye getirdiği, depremin ardından eşi Necla, oğlu Aziz Yusuf ve babası Mustafa Boyraz'ın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

'HAYATTA OLDUĞUNA ÜMİDİM VARDI'

Oğlunun kurtarıldığı haberini alınca hastane önüne gelen ve yakın zamanda soyadını değiştirdiği öğrenilen baba Mustafa Boyraz, "Burada olduğuna, hayatta olduğuna ümidim vardı. Bugün yine dedim, aynen burada. Saat 20.00’de buradan çıktım. O zaman da ümidim vardı. Oğlu Aziz Yusuf’u hastaneye getirmişti. Çocuğu şu an iyi evimizde. Ben çok sevindim. Allah Türkiye’yi sevindirsin. Ben kendim de burada enkazdan çıktım. Ben ilk gün kendi imkanlarımla öbür kapıdan kurtuldum. Eşi ve çocuğu da ilk gün çıkarıldı" diye konuştu.

Hastane önüne gelen Mehmet Ali Şakiroğulu aynı isimli kuzeni Mehmet Ali Şakiroğulu ise "Kafeteryada oturduğumuz sırada babam dışarı doğru çıkarken depreme yakalandık. Hastane sahibine ‘ağabey herkesi boşalttınız mı’ diye sorduk. Bize ‘boşalttık’ dedi. Bugün 2 bebek, 1 de kadın enkazdan çıktı. Amcamın oğlu da buradan çıktı. Hastane sahibinin vicdanına kalmış bir şey. Bize yalan söyledi" diye konuştu.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda "Bu gece bir kez daha gözümüz aydın. 33 yaşındaki kardeşimiz Mustafa, enkaz altından depremin 261’inci saatinde kurtarıldı. İlk tıbbi müdahalesi Hatay Sahra Hastanesinde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bu gece bir kez daha gözümüz aydın. 33 yaşındaki kardeşimiz Mustafa, enkaz altından depremin 261’inci saatinde kurtarıldı. İlk tıbbi müdahalesi Hatay Sahra Hastanesinde yapılıyor. pic.twitter.com/nhCOskVycQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023

EBRAR SİTESİ'NİN MÜTEAHHİTLERİNDEN BİRİ TUTUKLANDI

Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA-AA

