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  4. Üniversite hayaliyle ağabeyinin evine sığınmıştı! 20 yaşındaki Merve'yi babası öldürdü

Üniversite hayaliyle ağabeyinin evine sığınmıştı! 20 yaşındaki Merve'yi babası öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Elazığ'da eşinden boşanan Mikail K., şehir dışından üniversite sınavı için ağabeyinin evine gelen 20 yaşındaki kızını öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K., hastanede tedaviye alındı. Genç kızın cinayetten önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı için Diyarbakır’dan Elazığ’daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. de geldi.

Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morga götürüldü.
Diyarbakır’dan olay yerine gelen anne Meryem’in ise feryatları yürekleri dağladı. "Kızım daha sınava girecekti" diyerek olay yerine gelen anne, "Kızım beni çok sevdi, ondan vuruldu" diyerek fenalık geçirdi. Yakınları acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.

'HERKESİ AFFEDERİM BABAMI ASLA'

Öte yandan sosyal medya hesabından hayatını kaybeden 20 yaşındaki Merve'nin paylaşımlarında baba vurgusu ise dikkat çekti. Merve'nin, yakın zamanda "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği, ayrıca 3 ay önce "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız sizde keşke" diye yazdığı ortaya çıktı.

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Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve başından kendini vurduğu öğrenilen baba Mikail K.’nin durumunun ağır olduğu yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

(DHA-İHA)

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