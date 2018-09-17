Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona eriyor? (2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu)

Üniversitelere ek yerleştirme tercihlerin, ÖSYM tarafından 14 Eylül'de başlatılmıştı. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2018-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2018-YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır. Geçen hafta yayınlanan ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bu kontenjanlara, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tercihlerini yapabilecekler. Peki üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona eriyor? Ek yerleştirme için adaylar kaç tane tercih yapabiliyorlar? İşte 2018 YKS ek yerleştirme kılavuzu... EK YERLEŞTİRME TERCİH SÜRESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR? YKS yerleştirme sonuçları sonrasında, yükseköğretim programlarında oluşan kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme kılavuzu ile açıklandı. 2018-YKS sonuçlarına göre herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme tercih süresi, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir.

EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Ek yerleştirme için tercih yapacak olan adayların, 2018-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olması gerekiyor. Aynı zamanda 2018-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. 2018-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin aşağıdaki verdiğimiz linki üzerinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).