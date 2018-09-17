Üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona eriyor? (2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu)

Üniversitelere ek yerleştirme tercihlerin, ÖSYM tarafından 14 Eylül'de başlatılmıştı. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2018-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2018-YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır. Geçen hafta yayınlanan ek yerleştirme kılavuzunda yer alan bu kontenjanlara, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tercihlerini yapabilecekler. Peki üniversite ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona eriyor? Ek yerleştirme için adaylar kaç tane tercih yapabiliyorlar? İşte 2018 YKS ek yerleştirme kılavuzu...
YKS yerleştirme sonuçları sonrasında, yükseköğretim programlarında oluşan kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme kılavuzu ile açıklandı. 2018-YKS sonuçlarına göre herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme tercih süresi, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir.
EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR
Ek yerleştirme için tercih yapacak olan adayların, 2018-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olması gerekiyor. Aynı zamanda 2018-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir.
2018-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin aşağıdaki verdiğimiz linki üzerinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.
2018 YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH BAŞVURU EKRANI
Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir. TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim'de gerçekleştirilecek.
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