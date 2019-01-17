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Üniversite kütüphanesinde kedilere yuva oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi'nin maskotu haline gelen kediler kütüphanenin bir parçası oldu. Öğrencilere günün 24 saati sıcak ortamda ders çalışma imkanı sunan üniversite kütüphanesi, soğuk havalarda kedileri de unutmadı. Sokak kedileri için de kapılarını açan kütüphane, geçici ziyaretçilerine isim bile takıyor.

Amasya Üniversitesi'nin bu duyarlı davranışı sosyal medyada da oldukça ses getiriyor. Sanal ortamda fotoğraflarının paylaşılması üzerine büyük beğeniyle karşılanan bu durum öğrenciler içinse moral deposu oluyor.

Kediler kütüphaneye sığındı

Öğrencilerine günün 24 saati sıcak ortamdaki kütüphane ve okuma salonunda ders çalışma imkanı sunan Amasya Üniversitesi, soğuk hava şartlarının etkili olduğu bugünlerde sokak kedileri için de kapılarını açtı.
Amasya Üniversitesinin maskotu haline gelen kediler kütüphanede sessizce dolaşıp bazen masaların üzerinde gezinirken, sevimli halleriyle yanlarından ayrılmadıkları öğrencilere de moral oluyor. Geçen yıl ‘Rıfkı’ adı verilen kedinin kar yağdıktan sonra kütüphaneye sığınması üzerine fotoğraflarının sosyal medyada çokça paylaşıldığını, bu yıl ise kedi sayısının arttığını belirten Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Haluk Şahin, şunları söyledi:
“Bu durumdan çok mutlu oluyorum. Ders çalışırken bazen kafamızı dağıtmak için gidip kedilerin başını okşuyoruz. Moralimiz yerine geliyor” dedi.
Bir biyolog olarak hayvanların sığınabilecekleri ortamları bulmalarından aşırı mutlu olduğunu anlatan Doç. Dr. Cengiz Yıldırım da, hayvanlara sahip çıkmanın insanı duyguların aşılanmasına katkı sağladığını söyledi ve ekledi:
' Öğrencilerimiz zor koşullarda bu hayvanlarının yaşamlarını nasıl devam ettirebildiklerini kütüphanede uygulamalı olarak ders çalışırken ayağının altına yatan kediden hissedebiliyor'
Son günlerde hayvanlara yapılan eziyet haberlerinin basına sıkça yansımasının kendilerini çok üzdüğüne değinen Rektör Prof. Dr. Metin Orbay ise, "Oysa inşa ettiği mimari yapılar içinde kuş evleri yapan, aç hayvanları doyurmak için vakıflar kuran bir milletin torunları nasıl oluyor da bunları yapabiliyor diye bir an düşünüyoruz. Bu bağlamda soğuk kış günlerinde kedilere kütüphane kapılarını açan arkadaşlarımı ve öğrencilerimi örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
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kedi kütüphane Amasya Üniversitesi

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