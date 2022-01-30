Üniversite öğrencileri dikkat! Yatay geçiş imkânı için son gün 4 Şubat

Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Murat Süslü, üniversitelerin yatay geçiş imkânları hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Murat Süslü, “Öğrenciler tercih dönemlerinde kimi zaman yanlış veya istemedikleri tercihlerde bulunabiliyor. Yatay geçişin sağladığı olanaklar ile üniversite, şehir ve bölüm değişikliği gerçekleştirebilirler. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler yatay geçiş fırsatını değerlendirerek istediği bölüm ve üniversitede farklı avantajlarla eğitimlerine devam edebilir” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçişi, yatay geçiş olarak adlandırılıyor. Yatay geçişler YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılıyor.
4 Şubat Cuma günü sona erecek yatay geçiş başvurularının kayıtları ise 8 Şubat gününe kadar devam edecek.
Yatay geçiş başvuruları için gerekli belgeler ise şu şekilde:
(DHA)
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