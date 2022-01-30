Üniversite öğrencileri dikkat! Yatay geçiş imkânı için son gün 4 Şubat

Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Murat Süslü, üniversitelerin yatay geçiş imkânları hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Murat Süslü, “Öğrenciler tercih dönemlerinde kimi zaman yanlış veya istemedikleri tercihlerde bulunabiliyor. Yatay geçişin sağladığı olanaklar ile üniversite, şehir ve bölüm değişikliği gerçekleştirebilirler. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler yatay geçiş fırsatını değerlendirerek istediği bölüm ve üniversitede farklı avantajlarla eğitimlerine devam edebilir” ifadelerini kullandı.

YATAY GEÇİŞ NEDİR?

Öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçişi, yatay geçiş olarak adlandırılıyor. Yatay geçişler YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılıyor.

4 Şubat Cuma günü sona erecek yatay geçiş başvurularının kayıtları ise 8 Şubat gününe kadar devam edecek.

Yatay geçiş başvuruları için gerekli belgeler ise şu şekilde:

“Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir)

“Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)

“Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)

“Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez)

“Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait yerleştiğini belirten ÖSYM sonuç belgesi

“Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait tüm puanlarını içeren ÖSYM sonuç belgesi

“Öğrenci belgesi (güncel)

“Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü başka yükseköğretim kurumları var ise onaylı transkriptleri

“Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden temin edeceği daha önce Ek Madde 1 (merkezi yerleştirme puanına göre) yatay geçiş yapmadığını belirtir belge.”

(DHA)

