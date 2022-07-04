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  4. Üniversite öğrencisi dehşet saçtı! Kurşun yağdırdığı kuyumcu hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisi dehşet saçtı! Kurşun yağdırdığı kuyumcu hayatını kaybetti

04.07.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Seydişehir ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet meydana geldi. Üniversite öğrencisi Osman Y. (27), kuyumcu olan babasının kuyumcu komşusuyla tartıştı. Osman Y. tartıştığı kuyumcu Yusuf Şahin'i (60) tabancayla vurarak öldürdü. Şahin kanlar içinde yere yığılırken Osman Y. ise olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra ise kaçan Osman Y. polis ekipleri tarafından evindeyken gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi dehşet saçtı! Kurşun yağdırdığı kuyumcu hayatını kaybetti

Kan donduran olay, saat 12.00 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Halit Y.'nin üniversite öğrencisi olan oğlu Osman Y., yan komşuları kuyumcu Yusuf Şahin'in iş yerine gitti. Burada taraflar tartıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın ardından dükkanlarına geri dönen Osman Y., bir süre sonra tekrar komşu iş yerine gitti, yanındaki tabanca ile Şahin'e kurşun yağdırdı. Şahin kanlar içinde yere yığıldı, Osman Y. ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Yusuf Şahin, hayatını kaybetti.

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EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Şahin'in cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Osman Y. de polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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