Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

Mehmet Taha Şölen, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Güverte Bölümü mezunu. Bu yıl mezun oldu ve sınava ilk kez katıldı. Mehmet, tercih döneminde sadece beş tercih hakkı kullandı. Meslek lisesi mezunu olduğu için, tercihlerinin tümünü kendi alanından yaptı. Üç farklı üniversitenin ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme’ programını yazan Mehmet, ilk sıraya devlet üniversitesi Galatasaray’ı, sonra Piri Reis’in tam burslu, sonra yüzde 75 indirimli programını, daha sonra da Nişantaşı Üniversitesi’nin tam burslu ve yüzde 75 indirimli programlarını koymuş. Bununla ilgili bir de ekran görüntüsü de var.

‘PUAN KAYBI OLACAK’

Vatan’dan Sadık Gültekin’in haberine göre; tercihlerini evdeki bilgisayarından ve ağabeyi ile birlikte yaptığını belirten Mehmet, evindeki bilgisayardan farklı bir bilgisayar kullanmadığını ve şifresini kimseyle paylaşmadığını özellikle vurguluyor. 30 Ağustos akşamı sonuçlar açıklandığında, Mehmet, ÖSYM 2018-YKS Yerleştirme Sonuçları ekranında ‘Nişantaşı Üniversitesi Dış Ticaret Yüzde 75 İndirimli’ programını kazandığını görüyor...