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Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

Liseden bu yıl mezun olan ve sınava ilk kez katılan Mehmet Taha Şölen, tercih listesine yalnızca 'Deniz Ulaştırma ve İşletme' programlarını yazan aday, listede olmayan 'Dış Ticaret'i kazandığını iddia etti.

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

Mehmet Taha Şölen, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Güverte Bölümü mezunu. Bu yıl mezun oldu ve sınava ilk kez katıldı. Mehmet, tercih döneminde sadece beş tercih hakkı kullandı. Meslek lisesi mezunu olduğu için, tercihlerinin tümünü kendi alanından yaptı. Üç farklı üniversitenin ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme’ programını yazan Mehmet, ilk sıraya devlet üniversitesi Galatasaray’ı, sonra Piri Reis’in tam burslu, sonra yüzde 75 indirimli programını, daha sonra da Nişantaşı Üniversitesi’nin tam burslu ve yüzde 75 indirimli programlarını koymuş. Bununla ilgili bir de ekran görüntüsü de var.

‘PUAN KAYBI OLACAK’

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Vatan’dan Sadık Gültekin’in haberine göre; tercihlerini evdeki bilgisayarından ve ağabeyi ile birlikte yaptığını belirten Mehmet, evindeki bilgisayardan farklı bir bilgisayar kullanmadığını ve şifresini kimseyle paylaşmadığını özellikle vurguluyor. 30 Ağustos akşamı sonuçlar açıklandığında, Mehmet, ÖSYM 2018-YKS Yerleştirme Sonuçları ekranında ‘Nişantaşı Üniversitesi Dış Ticaret Yüzde 75 İndirimli’ programını kazandığını görüyor...

Kesinlikle tercihlerinin arasında bu bölümün bulunmadığını iddia eden Mehmet “Ben, denizcilik alanından mezun oldum, neden dış ticaret programını yazayım, benim insiyatifimin dışında tercih listem değiştirilmiş” diyor. Mehmet, ÖSYM, bu değişikliğin nereden, hangi bilgisayrdan (IP adresi) ve kimin tarafından yapıldığını ve bu değişikliğin hangi tarihte (14 Ağustos tercihlerin son günü) yapıldığınının tespit edilmesini istiyor. Yazmadığı ve tercih etmediği bir programda okumak istemediğini belirten Mehmet, “İsteğim dışında bir programda okumam, ek yerleştirme hakkından da yararlanamayacağım, üstelik seneye sınava girdiğimde puan ve hak kaybına uğrayacağım, mağduriyetimin düzeltilmesini istiyorum” diyor.

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ÖSYM: OLAMAZ...

Konuya ilişkin ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, durumun kesinlikle ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini, ancak böyle bir hatanın kesinlikle ÖSYM’den ya da sistemden kaynaklanamayacağını, bu değişikliğin tercih sırasında adaydan veya adayın şifresini kullanan bir başka kişiden kaynaklanacağını belirtti. Prof. Numanoğlu, “Adaylar, şifresini kayıt edip, bilgisayar başından kalktığı zaman, bir başkası bilgisayarın hafızasında bulunan bu şifreyi kullanabiliyor, belki böyle bir sıkıntı olmuştur” diyor.

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