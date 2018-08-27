Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bugün sabah saatlerinde büyük bir skandal yaşandı. Üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığının http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ adresli internet portalına giren ve “öğrenci ofisleri” bölümünü tıklayan öğrenciler Darıca Eskort ve Gebze Eskort adı altında iki sekmeyle karşılaştı.

Söz konusu linklere tıklayan öğrenciler Kocaeli'de faaliyet gösteren eskort kadınların resimleri ve telefon numaralarını içeren internet siteleriyle karşılaştı. Söz konusu olayın bir siber saldırı olduğu öğrenilirken üniversite yönetimi yaklaşık 2 saat sonra sorunu çözdü ve cinsel içerikli site linklerini kaldırdı.

