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Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde büyük bir skandal yaşandı. Üniversitenin internet sayfasına giren öğrenciler 'öğrenci ofisleri' sekmesine girmeye çalıştıklarında eskort kadınların fotoğraf ve numaralarının yer aldığı bir siteye yönlendirildi. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, olayın bir siber saldırı olduğu belirtilirken, sorun 2 saat içinde çözüldü.

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bugün sabah saatlerinde büyük bir skandal yaşandı. Üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığının http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ adresli internet portalına giren ve “öğrenci ofisleri” bölümünü tıklayan öğrenciler Darıca Eskort ve Gebze Eskort adı altında iki sekmeyle karşılaştı.

Söz konusu linklere tıklayan öğrenciler Kocaeli'de faaliyet gösteren eskort kadınların resimleri ve telefon numaralarını içeren internet siteleriyle karşılaştı. Söz konusu olayın bir siber saldırı olduğu öğrenilirken üniversite yönetimi yaklaşık 2 saat sonra sorunu çözdü ve cinsel içerikli site linklerini kaldırdı.

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üniversite öğrenci ofisleri Yıldız Teknik Üniversitesi SKANDAL siber saldırı

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