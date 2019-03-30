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Üniversiteden kaydı silinen öğrenciye KDK can simidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapan öğrenci seminer dersini almadığı gerekçesiyle kaydı silinince mağdur oldu.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapan öğrenci seminer dersini almadığı gerekçesiyle kaydı silinince mağdur oldu. Üniversiteye yaptığı itiraz kabul edilmeyince genç vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.
Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencinin başvurusunu incelemeye aldı ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden bilgi, belge talep etti. Üniversiteden KDK’ya gönderilen cevabi yazıda, öğrencinin seminer dersini verdiğine dair bir kanıt olmadığı bu yüzden kaydının sonlandırıldığı ifade edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu üniversitenin savunması üzerine öğrencinin iddialarını ve üniversitenin cevabını inceleyerek birtakım bilgilere ulaştı.

Üniversite tez aşamasına geçirdi sonra kaydını sildi
Ulaşılan bilgilerde, başvuran öğrencinin 2015 tarihinde tezli yüksek lisans programına başladığı, 2016 yılında bütün derslerini verdiği, 2017 yılında seminer dersi için ödevini tez danışmanına gönderdiği ve tez aşamasına geçtiği kanıtlandı. Üstelik bu aşamadan sonraki ders dönemlerinde ders kaydı sırasında seminer dersi için kayıt açılmadığı görüldü. Öğrenci tez danışmanını seçerken de Enstitüye tez öneri formunu sunduğunda ve bu form kabul edildiğinde de hiçbir zaman sistemde seminer dersini almadığı uyarısı çıkmadığı teyit edildi. 2018 yılında Enstitünün öğrencinin 4 yarıyıl tamamlamasına rağmen seminer dersini vermediği gerekçesiyle kaydını silmesi, tez danışmanının listesinde adının olmaması sonucu anlaşıldı.
Elde edilen bilgiler ve tez danışmanının da bu bilgileri onaylaması doğrultusunda Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencinin seminer dersini almadığı için kaydının silinmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığına karar verdi. Üniversiteye tesis edilen işlemin geri alınması için tavsiye kararı verildi.

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