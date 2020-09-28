Üniversiteler 1 Ekim’de açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

21 Eylül’de Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim için ilk okul zilini çalmasıyla beraber gözler bir kez daha üniversitelere çevrildi. Üniversiteli öğrenciler yüz yüze eğitim için araştırmalarını derinleştirmeye başladı. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine YÖK’ün yüz yüze eğitim için işaret ettiği 1 Ekim sonrasına dair öğrenciler meraklarını çoğalttı. Ekim ayının yaklaşmasıyla beraber YÖK’ün ve üniversitelerin açıklamaları dikkatleri çekmeye başladı. Peki üniversitelerin eğitim takviminde son durum ne? Bu sene üniversiteler yüz yüze eğitim yapacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca üniversite öğrencisi okullarının açılış tarihini merakla beklemeye başladı. Eylül ayının son günleriyle birlikte üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihi yeniden gündeme geldi. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin olarak YÖK’ten gelen 1 Ekim sonrası açıklamasına Sağlık Bakanlığı tavsiye kararında bulunarak güz dönemi için uzaktan eğitim modelini önerdi.

Üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili olarak YÖK Başkanı Yekta Saraç, “YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.” açıklamasını yapmıştı. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen tavsiye kararı üzerine bazı üniversiteler güz döneminde online eğitim modelini uygulayacaklarını duyurdu.