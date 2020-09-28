Üniversiteler 1 Ekim’de açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

21 Eylül’de Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim için ilk okul zilini çalmasıyla beraber gözler bir kez daha üniversitelere çevrildi. Üniversiteli öğrenciler yüz yüze eğitim için araştırmalarını derinleştirmeye başladı. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine YÖK’ün yüz yüze eğitim için işaret ettiği 1 Ekim sonrasına dair öğrenciler meraklarını çoğalttı. Ekim ayının yaklaşmasıyla beraber YÖK’ün ve üniversitelerin açıklamaları dikkatleri çekmeye başladı. Peki üniversitelerin eğitim takviminde son durum ne? Bu sene üniversiteler yüz yüze eğitim yapacak mı?
Milyonlarca üniversite öğrencisi okullarının açılış tarihini merakla beklemeye başladı. Eylül ayının son günleriyle birlikte üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihi yeniden gündeme geldi. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin olarak YÖK’ten gelen 1 Ekim sonrası açıklamasına Sağlık Bakanlığı tavsiye kararında bulunarak güz dönemi için uzaktan eğitim modelini önerdi.
Üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili olarak YÖK Başkanı Yekta Saraç, “YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.” açıklamasını yapmıştı. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen tavsiye kararı üzerine bazı üniversiteler güz döneminde online eğitim modelini uygulayacaklarını duyurdu.
Üniversitelerin yüz yüze eğitim için 1 Ekim sonrasına göre planlama yapması istenirken Sağlık Bakanlığı tavsiye kararında güz döneminde uzaktan eğitimin daha uygun olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tavsiye kararında, “2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesininönerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklamanın ardından üniversiteler bir bir 2020-2021 güz döneminin uzaktan eğitimle başlayacağını duyurdu.
Üniversiteler kendi web siteleri üzerinden güz dönemine ilişkin eğitim planlamalarını öğrencilerine duyurmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye kararını dikkate alan üniversiteler online eğitime işaret etti. 2020-2021 güz dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri arasında; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi yer aldı.
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