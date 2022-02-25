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Üniversiteler artık şehirden kopmadan kampüsleşmek zorunda!

25.02.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1998 yılında, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından ilk kurulan Vakıf Üniversitelerinden olan ve bu yıl 24. yılını kutlayacak Haliç Üniversitesi, yenilenerek büyüyor.

Üniversiteler artık şehirden kopmadan kampüsleşmek zorunda!

3 yıl önce “Haliçte Değişim Başlıyor” sloganıyla yola çıkan ve gerçek bir Vakıf Üniversitesi olmanın gerekliliğiyle tüm kazanım ve imkânlarını öğrencilerinin eğitim kalitesini artırmak üzere çalışan Haliç Üniversitesi, 2022’de “Kampüs Üniversitesi” olma hayalini gerçekleştiriyor.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Naci TOPSAKAL; Yeni kampüse geçiş ihtiyacını, “Sütlüce yerleşkemizi çok sevdik fakat bu yerleşkemiz, uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmede ve eğitim kalitemizi artırmak konusunda bize çok dar gelmeye başlamıştı. Artık bir “Kampüs Üniversitesi” olmamız kaçınılmaz olmuştu ve bizde büyük fedakârlıklarla bunu gerçekleştirdik. Yakın gelecekte Üniversitelerin şehirden kopmadan kampüsleşmek zorunda, biz de öğrencilerimize bu imkânı en iyi şartlarda sunuyoruz.” sözleriyle anlattı.

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Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu; “Bilimsel ve teknolojik uygulama ve araştırma odaklı bakış açısıyla akademik çalışmalarını sürdüren Haliç Üniversitesi; çağdaş ve deneyimli akademik kadrosu, modern ve teknolojik laboratuvarlarıyla alanında lider bir konuma yükselmiştir. Sunduğu tüm olanak ve imkânlarına büyük bir Üniversite kampüsünü de dahil ederek; mesleğinin yeterliklerine sahip, günümüzde ve gelecekte yaşadığımız yüzyılın gerekliliklerini ve yetkinliklerini kazanmış nitelikli doktorlar, uzmanlar, mühendisler ve mesleki elemanları yetiştirmeye devam edecektir”. İfadesi ile yeni kampüsün Üniversitenin geleceğinde çok önemli bir basamak olduğunu belirtti.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ YENİ KAMPÜSÜYLE ŞEHRİN MERKEZİNDE BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK!

Yeni kampüs ile şehir merkezinde bir teknoloji üssü kuracaklarını kaydeden Haliç Üniversitesi Rektörü Sayın Zafer Utlu; Havaalanı, Otogar, Metro ve Tramvay, Metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının kesişim noktasında bulunan yeni kampüste aynı zamanda 2022 yılı itibariyle Mevcut Fakülte ve Yüksek okullarına ilave olarak, İletişim Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Yenilikçi Gıda Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, TEKNOPARK ve Kuluçka Merkezinin de kurulacağından bahsetti.

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Güzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Eyüpsultan adresinde bulunan kampüsüne taşınma sürecini tamamlayan Haliç Üniversitesi, 21 Şubat 2022’de Bahar dönemine yeni kampüsünde başlayacaktır.

Toplamda 197.000 m2 kapalı alana sahip olan kampüste;

Açık ve kapalı otoparkları
Öğrenci yurdu
Beş katlı kütüphane
1250 kişilik kongre merkezi, 415 kişilik konferans salonu
Seyircili tam olimpik kapalı yüzme havuzu ve basket sahası
1200 oturma kapasiteli cafe - restoranlar mekanı
Kafe ve sosyalleşme sokağı
500 derslik, 14 amfi ve 120 laboratuvar,
Amfi tiyatro ve çok amaçlı sosyal alanları mevcuttur.

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