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Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

11.02.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu eğitim hakkında en çok aratılan konular arasında bulunuyor. Kahramanmaraş depreminin ardından eğitim ve öğretime ara verilmişti. Öğrenciler 'üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?' sorularını aratıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da üniversitelerin online eğitimi üzerine açıklamalarda bulundu.

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Üniversitelerin ne zaman açılacak sorusu öğrenciler ve velileri tarafından sıklıkla aratılıyor. Depremin ardından üniversite eğitimlerine ara verilmişti. Öğrenciler üniversiteler açılacak mı sorusunu aratıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinden olan Diyarbakır'da deprem hakkında güncel açıklamalarda bulundu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi tadil ederek KYK yurtlarını misafirler için kullanacağız." dedi.


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