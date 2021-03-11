Üniversiteler ne zaman açılacak? Öğrencilerin gözü Kabine Toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı birlikte üniversitelerin yüz yüze eğitime başlama tarihi tekrar konuşulmaya başladı. Öğrencilerin yeterli yetkinliğe ulaşmadan mezun olmasından korkan üniversiteler ve öğretim görevlileri, en azından uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılması gerektiğini savunuyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz aylarda vakalarda düşüş olması sebebiyle birçok öğrenci ve öğretim görevlisi üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağını merak etmeye başladı. Kabine Toplantısı sonrasında alınan karar ile uygulamalı eğitim veren meslek yüksek okulları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık ile sağlık bölümlerinde uygulama derslerinin olabildiğince yüz yüze yapılacağına, teorik eğitimlerin ise online devam edeceğine karar verildi.

YÖK AÇIKLAMA YAPTI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, uygulamalı eğitimin yoğun olduğu bölümlerde alınan yüksek tedbirler ile son sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı. Bunun sebebinin öğrencilerin gerekli yeterlilikleri kazanmadan mezuniyet aşamasına gelmelerinden endişe etmeleri olduğunu söyleyen Saraç, teorik eğitimin mümkün olduğunca online devam edeceğini de ekledi.