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Üniversiteler ne zaman açılacak? Öğrencilerin gözü Kabine Toplantısında

11.03.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Üniversiteler ne zaman açılacak? Öğrencilerin gözü Kabine Toplantısında

Yeni normal adımlarının atılmaya başlamasının ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanması tekrar gündeme geldi. Yaklaşık 1 senedir online olarak süren üniversite eğitiminin yüz yüze olması hakkındaki açıklama Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı birlikte üniversitelerin yüz yüze eğitime başlama tarihi tekrar konuşulmaya başladı. Öğrencilerin yeterli yetkinliğe ulaşmadan mezun olmasından korkan üniversiteler ve öğretim görevlileri, en azından uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılması gerektiğini savunuyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz aylarda vakalarda düşüş olması sebebiyle birçok öğrenci ve öğretim görevlisi üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağını merak etmeye başladı. Kabine Toplantısı sonrasında alınan karar ile uygulamalı eğitim veren meslek yüksek okulları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık ile sağlık bölümlerinde uygulama derslerinin olabildiğince yüz yüze yapılacağına, teorik eğitimlerin ise online devam edeceğine karar verildi.

YÖK AÇIKLAMA YAPTI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, uygulamalı eğitimin yoğun olduğu bölümlerde alınan yüksek tedbirler ile son sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı. Bunun sebebinin öğrencilerin gerekli yeterlilikleri kazanmadan mezuniyet aşamasına gelmelerinden endişe etmeleri olduğunu söyleyen Saraç, teorik eğitimin mümkün olduğunca online devam edeceğini de ekledi.

EĞİTİME DEVAM ETMEK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYITLARINI DONDURABİLİYOR

Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda, salgın endişesi ya da barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma hakkından faydalanabilecekleri belirtildi.

Bu açıklamaya göre öğrenciler, eğitime devam edemedikleri ya da etmek istemedikleri takdirde bağlı oldukları yüksek öğrenim kurumundaki kayıtlarını dondurabilecek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SURİYELİLERE 15 GUNLUK ORYANTASYON EĞİTİMİ VERİP DİREK DENKLİĞİNİ KABUL EDEN YURTDISINDAN AVRUPA GELİŞMİŞ ÜLKELERİNDEN LİSANS MEZUNU TÜRK GENÇLERİNE UZMANLIK SINAVLARIYLA #denklik Ğİ ÖLÇÜLMEKTEDİR VE DUNYADA YER YUZUNDE ÖRNEĞİ YOKTUR
Adalet istiyoruz yurtdışında lisans mezunu olup eğitim görüp ülkemize döndük ve şuan magdur ediliyoruz SURİYEDEN gelenlere 15 gün Oryantasyon eğitimi verilerek onlar TÜRKİYEDE kendi mesleklerini icra edebiliyolar AMA BU vatanın evlatları mağdur ediliyor

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