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ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? Üniversiteler ne zamana kadar tatil? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'online eğitim' açıklaması!

13.02.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteler tatil mi, sorusunun yanıtı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı kaçıran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin ardından üniversiteler YÖK kararıyla tatil edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yeni bir detayı aktardı. Peki üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zamana kadar tatil edildi? İşte 'online eğitim' açıklaması...

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? Üniversiteler ne zamana kadar tatil? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'online eğitim' açıklaması!

Üniversiteler tatil edildi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre üniversiteler yaz mevsimine kadar kapalı olacak. İşte üCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'üniversite tatili' açıklaması...

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ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversiteler tatil mi? sorusu internette araştırılmaya devam ediliyor.

Kahramanmaraş depreminin ardından eğitim ve öğretime ara verilmişti.

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Üniversiteler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında üniversiteler YÖK kararıyla tatil edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi tadil ederek KYK yurtlarını misafirler için kullanacağız." dedi.

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YÖK'TEN 'ONLINE EĞİTİM' AÇIKLAMASI

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMANA KADAR TATİL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." sözlerini kullandı.

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