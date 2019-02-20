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Üniversitelerin kalite dereceleri belirleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: - "Şu ana kadar 115 üniversitenin dış değerlendirmesini tamamladık. Bu yıl haziran sonuna kadar kalan 45 üniversiteyi de değerlendirerek ilk turu tamamlamış olacağız" - "Dünyadaki birçok kalite ajansıyla ortak toplantılar yapıyoruz, iş birlikleri kuruyoruz. Uluslararası kuruluşlarla yenilik sürecini ve dış kalite ajanslarıyla ilişkileri devam ettirerek dünyanın her yeriyle konuşan, basit, kullanışlı ve evrensel bir sistem kurmak istiyoruz" - "Üniversitelerimizi global ve dünyanın her yerinde ayakları üstünde durabilecek mezunlar yetiştirmesi, Ar-Ge sayılarını nitelikli şekilde artırması ve bilişim destekli yönetim sistemleri oluşturması için teşvik ediyoruz"

BURCU ÇALIK - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 115 üniversitenin kalite değerlendirme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Haziran sonuna kadar kalan 45 üniversiteyi de değerlendirerek ilk turu tamamlamış olacağız." dedi.

YÖKAK tarafından QAA (İngiltere), HCERES (Fransa), AQAS (Almanya), FIBAA (Almanya) gibi uluslararası kalite ajansları ile iş birliğine yönelik paylaşım toplantıları gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantılarda yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal dış değerlendirme ve program akreditasyonuna ilişkin uygulamaların tartışıldığını, olası iş birliği alanlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Toplantılarda YÖKAK'ın yeni dönem hedeflerini de açıkladığını belirten Elmas, "Şu ana kadar 115 üniversitenin dış değerlendirmesini tamamladık. Bu yıl haziran sonuna kadar kalan 45 üniversiteyi de değerlendirerek ilk turu tamamlamış olacağız. Değerlendirmeler sonunda üniversitelerimizin durumlarını gösteren raporları yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Basit, kullanışlı ve evrensel bir sistem kurmak istiyoruz"

Üniversitelerin kalite çalışmalarını kolaylaştıracak, girdi ve çıktılarını analiz edebilecek sistem kurduklarını dile getiren Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki birçok kalite ajansıyla ortak toplantılar yapıyoruz, iş birlikleri kuruyoruz. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Orta Doğu, Malezya ve Kore gibi ülkelerle bağlantılar oluşturuyoruz. Buradaki amacımız dünyadaki ajansların kalite süreçleri ile bizim süreçlerimizin kolayca birbirlerine adapte olabilmelerini sağlamak. Uluslararası kuruluşlarla yenilik sürecini ve dış kalite ajanslarıyla ilişkileri devam ettirerek dünyanın her yeriyle konuşan, basit, kullanışlı ve evrensel bir sistem kurmak istiyoruz."

- Üniversiteler bilişim destekli yönetim sistemleri için teşvik ediliyor

Elmas, Türkiye'nin 2023-2050 hedeflerine erişebilmesi ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde yer alabilmesi için yükseköğretim kurumlarının mezunlarının becerilerini artırması gerektiğini vurgulayarak, "Klasik anlayışlı üniversite yerine mezunlarını yeni dünyanın gerektirdiği yetkinliklerle donatan üniversitelere ihtiyaç var. Üniversitelerimizi global ve dünyanın her yerinde ayakları üstünde durabilecek mezunlar yetiştirmesi, Ar-Ge sayılarını nitelikli şekilde artırması ve bilişim destekli yönetim sistemleri oluşturması için teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki değişimi tetikleyen faktörlerin yükseköğretimi de değiştirdiğine işaret eden Elmas, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim kurumlarının dünyaya ayak uydurabilen yapılar haline gelmesi, dijitalleşmesi, yenileşmesi ve buna göre sistem kurması gerekiyor. Bu değişimlerin gerçekleşmesindeki en önemli faktör insandır. Dolayısıyla bugün dünyayı kimler iyi algılar, iyi okur ve kendini buna göre dönüştürürse, dünyayla daha kolay bütünleşir. Bu değişimin gerçekleşmesinin iki anahtarı var. Birincisi mezunlara yetkinlik kazandırmak, ikincisi ise kurumların bilişim destekli çevik liderlikle yönetilmesi."

Elmas, bu noktada mezunlara, özellikle dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim yetkinliği, analitik, kritik düşünme ve değerler gibi niteliklerin kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Sistem kurmanın değerlendirmeden daha önemli olduğuna değinen Elmas, üniversitelerin kalite süreçlerini yönetebilmeleri için önce bunu yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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