Üniversiteye yeni başlayacaklar için moda önerilerimiz bu içerikte!

1. Gardırobunun temeli: basic parçalarla başlayabilirsin.

Üniversite stilinin bel kemiği basic tişörtler, sade jean'ler ve oversize gömleklerdir. Renk skalasını siyah, beyaz, bej ve gri gibi nötr tonlarda tutarak her parçayı kolayca kombinleyebilirsin. Az parçayla çok stil oluşturmanın en pratik yolu bu!

2. Spor ayakkabılar kampüsün olmazsa olmazı.

Gün içinde oradan oraya koşturacağın, uzun yokuşlar çıkacağın ya da sabah ilk derse yetişeceğin günler olacak. Bu yüzden şık ama konforlu bir spor ayakkabı şart. Beyaz sneaker’lar her kombine uyar, renkli modeller ise tarzını daha da öne çıkarır.

3. Oversize parçalarla rahat ama cool görün.

Oversize hoodie’ler, tişörtler ya da ceketler hem konfor sağlar hem de stilini sokak modasına taşır. Altına tayt, mom jean ya da bol pantolon giyerek dengeli ve havalı bir görünüm yakalayabilirsin. Sırt çantanı tak, kulaklığını tak, kampüs runway senin!

4. Kombinlerini aksesuarlarla kişiselleştir.

Kıyafetin sade olabilir ama o kombini “senin” yapan detay aksesuardır. Renkli bir çanta, bucket şapka, zincir kolyeler ya da farklı çorap seçimleri bile stiline kişisel bir imza atar. Küçük dokunuşlar büyük fark yaratır.

5. Kat kat giyinmeyi öğren, kampüs havası değişkendir.

Sabah serin, öğlen sıcak, akşam buz gibi… Üniversite koridorları mevsim geçişi gibidir. Özellikle de ilk açıldığı sonbahar mevsiminde. İnce bir tişört üzerine gömlek, onun üstüne ceket ya da yelek gibi katmanlar oluşturmak gün boyu seni hem konforlu hem de hazırlıklı kılar.

6. Pantolon+tişört kombinine hafif bir aykırılık kat.

Herkes tişört giyerken sen üstüne örgü yelek geçir, bol bir blazer al, ayakkabını renkli seç ya da kıyafete oversize bir çanta ekle. Küçük aykırılıklar seni kalabalıktan ayırır. Tarz sahibi olmak bazen bir aksesuarla bile mümkün.

7. Derse değil defileye gelmiş gibi görünme derdi yok.

Üniversite, moda yarışması değil. Kendini rahat hissettiğin parçalarla şık olabilirsin. Rahatlıktan ödün vermeden stil sahibi olmak mümkün.

8. Etek ve elbiseleri sadece özel günler için düşünme.

Kampüste elbise mi giyilir? Evet! Spor ayakkabılarla giydiğin basic elbiseler ya da sweatshirt altına geçirdiğin mini eteklerle hem rahat hem feminen bir görünüm yakalayabilirsin. Sadece dantelli ve abiye durmayan parçalar seçmeye dikkat et.

9. Dış giyim parçaları stilin yıldızı olabilir.

Trençkot, jean ceket, oversize blazer ya da bomber ceket… Bunlar sadece serin havalarda değil, tarz yaratmak istediğinde de devreye girer. En sade kombini bile tek bir dış giyim parçasıyla bir üst seviyeye taşıyabilirsin.

10. Tarzın zamanla oturacak, denemekten korkma.

Üniversite sadece ders öğrenilen bir yer değil, kendini tanıdığın, tarzını keşfettiğin bir dönem. Bugün giydiğin şeyi yarın sevmeyebilirsin, bu çok normal. Cesur ol, farklı stilleri dene, o kombini “sen yapan” şeyi zamanla bulacaksın. Stil bir yolculuk ve sen daha başlıyorsun!