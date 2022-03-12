Unkapanı Köprüsü'ne ne oldu? Unkapanı Köprüsü neden ayrıldı? Unkapanı Köprüsü açıldı mı?

İstanbul Fatih'te bulunan Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle köprü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Unkapanı Köprüsü'nde 20 santimlik derz açığını onarmak için ekipler saatlerce çalıştı. Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü yaklaşık 5 saat sonra trafiğe tamamen açıldı. Konuya dair detaylar

UNKAPANI KÖPRÜSÜ’NE NE OLDU?

Unkapanı Köprüsü'ndeki açılmanın soğuk havadan ve şiddetli rüzgardan kaynaklandığı öne sürüldü. Ekipler bölgede yaklaşık olarak 5 saat çalışmalarını sürdürdü. İki bağlantı noktasında genleşmeden kaynaklı açılma olduğunu bildirildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi" denildi. Köprüde oluşan yaklaşık 15-20 cm'lik ayrım nedeniyle, araçların geçişine 5 saat izin verilmedi.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NEDEN AYRILDI?

Konu ile ilişkili olarak İBB yetkilileri ise rüzgarın şiddetinin fazla olması nedeniyle tırnaklarda ve derz aralarında bir açıklık oluştuğunu kaydetti. Bunun da hava şartları ve soğuk hava nedeniyle metalin genleşmesinden kaynaklanmış olduğu aktarıldı.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YAPILDI?

Atatürk Köprüsü ya da eskiden bilinen adıyla Unkapanı Köprüsü, İstanbul'da tarihi yarımadayı Beyoğlu yakasına bağlayan bir geçiş noktası yani köprüdür. Fatih ilçesine bağlı Unkapanı Küçükpazar bölgesi ile Beyoğlu ilçesine bağlı Azapkapı semtlerini birbirine bağlar. Aksaray semtinden başlayarak Unkapanı'na gelen Atatürk Bulvarı'nın devamını oluşturur. Unkapanı Köprüsü ilk olarak otuzuncu Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut saltanatı döneminde, bir sonraki hükümdarın annesi ve İkinci Mahmut’un eşi “Bezmialem Valide Sultan” tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak 1836 yılında inşa ettirilmişti.

Tarih boyunca köprüye pek çok isim verilmiştir. Örneğin, bir dönem köprü geçişlerinde şimdiye kıyasla herhangi bir geçiş ücreti talep edilmediğinden dolayı halk tarafından “Hayratiye Köprüsü” olarak isimlendirilmiş. Bir başka adı da semtinden dolayı Yahudi Köprüsü denilmiştir.

