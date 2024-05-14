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    4. Ünlü Astrolog tarih vererek uyardı: Meclis'te önemli değişiklik belirginleşiyor!

    Ünlü Astrolog tarih vererek uyardı: Meclis'te önemli değişiklik belirginleşiyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.05.2024 09:53
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    Ünlü Astrolog ve yazar Öner Döşer, Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Gözkyüzü Sohbetleri adlı programda açıklamalarıyla dikkat çekti. Önümüzdeki tarihlerde Meclis'te önemli değişiklikler yaşanabileceğini belirten Döşer, enflasyon konusuna da değindi. Öte yandan sismik ve volkanik haraketliliğe de dikkati çeken ünlü astrolog tarih vererek uyarılarda bulundu.

    Astrolog Öner Döşer son açıklamalarıyla gündemde yer aldı. Sözcü Tv'nin YouTube kanalında yayınlanan Simge Fıstıkoğlu ile Gökyüzü Sohbetleri adlı programa konuk olan Öner Döşer Güneş ve Jüpiter kavuşumu hakkında konuştu. Döşer, "Bu hafta sonundan itibaren özellikle sismolojik ve meteorolojik anlamda bazı ekstrem gelişmelere açık olabiliriz. Çünkü yoğun Güneş aktivitesi hava sistemlerini de tetikliyor. Dolayısıyla normal bir yağış anormal bir hale dönüşebiliyor." dedi.

    Astrolog Öner Döşer'in açıklamaları şu şekilde;

    MECLİSTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

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    "Haritamızdaki gezegenlere karşıt açısı bir şeylerin ekstrem büyümesi yani enflasyonu işaret ediyor. Enflasyon rakamlarının zaten yüksek çıkacağını haziran ayında daha da göreceğiz ama bu aydan itibaren özellikle ortaya çıkıyor. Bazı şeylerin fiyatların da yükselmesi, bunu genel bir tahmin yapıyorum, tavsiye değil. Bu borsa olabilir, bu altınla ilgili olabilir. Mecliste önemli değişiklikler demiştik. Milletvekilleri anlamında konuşuyoruz 2-3 haftadır. Bu hafta daha da belirginleştiği söyleyebiliriz."

    "EKSTREM GELİŞMELERE AÇIK OLABİLİRİZ"

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    "Güneş merkezli astrolojide gezegenlerin konumları bize toplumsal olaylar ve aynı zamanda sismik aktivite ve volkanik aktivite gibi bazı durumlar hakkında bilgiler verir. Böylesi bir dönemdeyiz. Bu hafta sonundan itibaren özellikle sismolojik ve meteorolojik anlamda bazı ekstrem gelişmelere açık olabiliriz. Çünkü yoğun Güneş aktivitesi hava sistemlerini de tetikliyor. Dolayısıyla normal bir yağış anormal bir hale dönüşebiliyor. "

    O TARİHLERDE SİSMİK HAREKETLİLİK OLABİLİR

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    "Özellikle 17 Mayıs, 18 Mayıs ve 22 Mayıs gibi tarihler Dünya geneli için önemli. Özellikle Güneş patlamaları ve volkan patlamaları dikkat çekiyor. Avrupa bölgesinde dahi dikkat çekiyor. Bizden ise Ege ve Marmara Bölgesi'nde sismik anlamda hareketlilik olabilir." Ayrıca bu dönemde ilk olarak askeri konularda gerçekten stresli olaylar patlak verebilir. İkinci olarak ekstrem bazı kararlar, uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler ve son olarak sismik aktivite ve yanardağ aktivitesindeki artış gündemde oluyor."

    GÜNEŞ PATLAMASININ ETKİLERİ

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    "Güneş patlamalarının olumlu ve olumsuz etkileri var. olumlu etkileri, bilinç yükselmesi, yaratıcı yeni fikirler, yeni düşünce sistemleri, sanatta ve bilimde ilerleme, keşifler ve icatlar. Kimimiz de yaşamı dolu dolu yaşama arzusu, heyecanla beraber ve düşünce performansında yükselme. Olumsuz etkileri ise, yeyin ritimlerini, sinir sistemini bağışıklık sistemini etkiliyor. Hormonlar üzerinde etkili. Özellikle depresyonda çok artış görüyoruz. Kafa bölgesinde basınç, bilhassa migren ataklarının ve baş ağrılarının çok artması hatta kulaklarda çınlama, görme ve işitme alanlarındaki problemler bile görülebiliyor... Bir de tabii protestolar çok artar. Halk hareketleri ve çeşitli protestolar böylesi dönemlerde artıyor."

    Vitrin


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    Astroloji Astrolog Güneş Göz ilik
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