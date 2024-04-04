Ünlü basketbolculardan kanser hastalarına anlamlı ziyaret

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru Medicana, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında; Darüşşafaka Lassa’dan Berk Demir, Fenerbahçe Beko’dan Emre Ekşioğlu ve Galatasaray Ekmas’tan Göksenin Köksal Medicana Ataköy Hastanesi’nde onkoloji hastalarıyla bir araya getirdi. Dün gerçekleşen programda, Berk Demir, Emre Ekşioğlu ve Göksenin Köksal onkoloji bölümünü ziyaret ederek hastalarla sohbet etti. Ardından basketbolcular hastalara hangi takımın taraftarı olduklarını sorarak, onlara imzalı forma hediye etti.

KÖKSAL: BİR NEBZE DE OLSA AYNI DUYGUYU PAYLAŞABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE

Etkinliğin çok anlamlı bir organizasyon olduğunu söyleyen Galatasaray Ekmas kaptanı Göksenin Köksal, “Bu organizasyonda bulunduğumuz için gerçekten herkese çok teşekkür ediyoruz. 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Ekmas sporcuları olarak hastalarımızı ziyaret ettik. Hepsine teker teker forma takdim ettik. Bir nebze onları mutlu edebildiysek bizim için çok güzel bir şey. İnşallah tüm hastalarımız sağlığına kavuşur. Onlarla bir nebze de olsa aynı duyguyu paylaşabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

DEMİR: TEDAVİ GÖREN HASTALARIMIZA OLABİLDİĞİNCE MORAL VE İYİ NİYETİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ

Kanser tedavisinin zor bir süreç olduğunu belirten Darüşşafaka Lassa oyuncusu Berk Demir, “Kanser Haftası dolayısıyla, tedavi gören hastalarımıza olabildiğince moral vermek ve iyi niyetimizi göstermek için buradayız. Umarım bu kötü hastalığa ve hastalıktan muzdarip olan tüm insanlara bir nebze de olabilse moral verebilmişizdir. Bu herhangi birimize de olabilir; yakınlarımız, sevdiklerimiz, ailemizden biri de olabilir. O yüzden moral vermek, her zaman pozitif düşünmek tabii ki önemli. Biz de bugün buna katkı sağlamak adına elimizden geleni yapmaya çalıştık” diye konuştu.

EKŞİOĞLU: PARKEDE HER NE KADAR RAKİP OLSAK DA KANSERE KARŞI HEPİMİZ BİRLİKTEYİZ

Fenerbahçe Beko’dan Mert Emre Ekşioğlu ise “Kanser Haftası’nda hem kulübüm Fenerbahçe Beko hem de şahsım adına burada olmaktan çok mutluyum. Parkede her ne kadar rakip olsak da kansere karşı hepimiz hep birlikteyiz. Önemli bir sosyal sorumluluk etkinliği... O yüzden hep birlikte kanser hastalarına destek olmak tüm takımlar açısından ve bizim için önemli” diye konuştu.

PROF. DR. GÜNALDI: KANSERİN ÇARESİZ BİR HASTALIK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ

Onkoloji hastalıklarının farkındalığı açısından bu tür sosyal çalışmaların çok faydalı olduğunu aktaran Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Günaldı, “Özellikle de hastalarımız çok mutlu oldular. Çok memnun kaldılar. Onlar açısından da değer verilmek güzel bir his. Sonuçta zor bir dönemden geçiyorlar. Artık kanser hastalığı oranı giderek artıyor. Ancak neyse ki ölüm oranları çok azalıyor. Çünkü tedaviler çok gelişti. Artık kanserin çaresiz bir hastalık olduğunu düşünmüyoruz. Onları da bu konuda bu aşamalarda sosyal açıdan desteklemek çok iyi oluyor. Aslında onları pozitif anlamda motive ediyor. Aynı şekilde değer verildiğini hissediyorlar. Sadece ziyaret edilen değil, ziyaret edilmeyen hastaların da bu tür sosyal faaliyetlerin paylaşılması hoşlarına gidiyor ve onları daha çok pozitif yönde etkiliyor. Bu tür faaliyetlerin daha da sayısının arttırılmasını, çoğaltılmasını ve farkındalığın özellikle de göz önüne getirilmesini öneririm” dedi.

DOÇ. DR. ŞENGÜL: FARKINDALIK YARATMAK ÇOK ÖNEMLİ

1-7 Nisan Kanser Haftası’nda farkındalık yaratmanın çok önemli olduğunu belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilay Şengül, “Kanser şu an halk sağlığı problemi. Türkiye'de erken teşhis çok önemli. Çünkü erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Erken teşhis edildiğinde kür şansı da oluyor. Türkiye'de de kanser tarama programları var ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde, Aile Sağlığı Merkezlerinde tamamen ücretsiz yapılıyor. Bu nedenle farkındalık yaratmak önemli. Kanser vakalarının sıklığı Türkiye’de de arttı. Bu etkinlikle hastalar gerçekten motive oldular. Hastaların motivasyonu tedavi aşamasında da çok önemli. Ayrıca kemoterapi ünitesine bir hareketlilik kattı” dedi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





