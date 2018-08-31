Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

İzmir'de, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren ve 4 bine yakın üyeden kazanç vaadiyle 60 milyon TL'ye yakın para topladığı öne sürülen Fons Şirketler Grubu'na yönelik operasyon başlatıldı. Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alınan şirketin hesaplarına bloke konuldu. Şirketin CEO'su Tamer Budak hakkında ise arama kararı çıkarıldı.
Tamer Budak'ın, Artvin'in Hopa ilçesine geldiği ve Sarp Sınır Kapısı üzerinden sahte pasaportla Gürcistan'a geçiş yapacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis tarafından düzenlenen operasyonda, Budak, saklandığı bir evde yakalandı. Hopa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tamer Budak'ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
"KAÇMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"DEMİŞTİ
Tamer Budak, hesaplara bloke konulduğu haberleri üzerine "Niyet olarak art niyetli bir yaklaşımımız yok. Yine kaçma gibi bir niyetimiz de yok olmadı da. Bu sistem bir ponzi sistemi olarak görülebilir. Ancak biz bunu böyle görmüyoruz. Çiftlik Bank olayı patlayınca, bize zarar vereceğini düşünerek, bu projeyi tümden durdurmadık ancak faaliyetleri yavaşlattık" açıklamasını yapmıştı.
DHA
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