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Ünlü ebeveynler çocuklarını nasıl yetiştiriyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 15.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Beyoncé ve Kim Kardashian çocuklarını hemen hemen her etkinliğe götürüp, onları aktif sosyal hayatlar yaşamaya teşvik ediyor. Diğer ünlü anne ve babalarsa, tam tersine, çocuklarını sosyal medyadan ve diğer dikkat çekebilecek unsurlardan korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Birçok ünlü ebeveyn çok fazla aşırıya kaçtıkları için eleştiriliyor ama, insanlar idollerinin çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini de merak ediyor.

Ünlü ebeveynler çocuklarını nasıl yetiştiriyor?

Önce güvenlik

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Kylie Jenner genç bir anne ve kızı Stormi'nin herhangi bir kurala uyamadığı kadar küçük olması nedeniyle o şimdilik çocuğunu çevreleyenlerin kurallarını belirliyor. Kylie, Stormi'yi ziyaret edenlerin, kızlarını herhangi bir mikroptan korumak için tıbbi maskeler giymeleri konusunda ısrar ediyor. Bu çok aşırı görünebilir, ancak bu kural ailenin üyeleri ve hatta bebeğin ebeveynleri için de geçerlidir.

Kourtney Kardashian'ın ise katı diyetleri takip etmenin ve sağlıklı bir yaşam tarzına bağlı kalmanın dışında, kaçınılması gerektiğine inandığı şeyler ve materyaller vardır. Hiç kullanmadığı mutfak gereçlerinden biri mikrodalgadır. Yemekleri fırında veya ocakta ısıtır. Kourtney, mikrodalgaların plastik kaplardaki toksinlerin yiyeceklere sızmasına yardımcı olduğuna inanıyor.

Ayrıca pamuklu yatak çarşaflarını kullanmaktan kaçınıyor çocukları ve kendisi için ipek yastık kılıfları kullanıyor.

Yeme alışkanlığı

Kourtney Kardashian, sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmekle ünlüdür ve son zamanlarda ailesine de sıkı bir glüten ve sütsüz diyet uygulamıştır. Kourtney, bu diyetin özellikle çocukların sağlığına pozitif bir etki bıraktığını düşünüyor. Taze meyve ya da meyve suyundan yapılmış, içeceklerin büyük bir tutkunu olan Kourtney, çocuklarının daha fazla protein ve vitamin alması için yeni tarifler deniyor.

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Julia Roberts, çocuklarının beslenmesinde oldukça katı bir tutum sergiliyor. 3 çocuk annesi Roberts, çocuklarına sadece sağlıklı atıştırmalıklar yediriyor.

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Gwyneth Paltrow ise Julia Roberts kadar katı kurallara sahip değil ama abur cuburların sağlıklı bir şeyle değiştirilmesi konusunda ısrarcı.

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Gwyneth hemen hemen her gece çocukları için yemek pişiriyor ve organik yiyecekler yediğinden emin oluyor ve işlenmiş gıdalardan, genetiği değiştirilmiş ürünlerden uzak tutuyor.

Uyku zamanı rutini

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Kim ve Kourtney Kardashian, çocuklarının her gece aynı saatte uyumaya alışmaları gerektiği konusunda oldukça ısrarlı davranıyor. Kourtney, uyumadan önce çocuklarına üç farklı hikaye okuyor.

Kıyafet seçimi

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Ünlü çocukları, dışarı çıktıkları zaman tüm ilgiyi üstlerine çektikleri için Kim Kardashian ve Kanye West, bu konuda oldukça dikkatli olduklarını düşünüyor. Kourtney Kardashian, çocuklarının kıyafetlerinin cinsiyete özel olması konusunda endişelenmez oğlu Mason'un ceketini kızı Penelope'ye giydirebilir.

Kardashian çocukları genellikle eşleşen kıyafetler giyiyorlar. Bunun Kim ve Kourtney’in çocukluğundan geldiği görülebilir.

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Beyoncé da kızı Blue ile eşleşen kıyafetleri giyiyor.

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Serbest zaman

Çocuklarınızın telefonlarıyla geçirdikleri süreyi nasıl sınırlandıracağınızı bilmiyorsanız, Jennifer Lopez'den bir numara deneyebilirsiniz. Lopez, çocuklarının video oyunları oynayabilecekleri ve iPad'lerini kullanabilecekleri eğlenceli bir gün oluşturdu. Hafta içi çocuklarının elektornik cihaz kullanmasına izin vermeyen Jennifer Lopez, pazar günü çocuklarına sınırsız erişim sunuyor.

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Çok hızlı gelişen teknolojilerle ebeveynler, çocuklarının çevrimiçi olurken uygunsuz bilgileri görmesinden endişeleniyor. Ünlü ebeveynler bir istisna değildir. Örneğin, Brad Pitt ve Angelina Jolie, çocukların çevrimiçi olarak neler yaptığını izleyen bir “siber güvenlik ekibi” oluştururken, örneğin Megan Fox sosyal ağlara erişimi yasaklıyor.

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Megan, sosyal ağlarda çocukların beğeni ve takipçiyi çok önemsediklerini bu nedenle bu platformların “toksik” olduğuna inanıyor. Jennifer Lopez, Angelina Jolie ve Megan Fox bunun çocuklarının benlik saygısına zarar verebileceğini düşünüyor.

Sosyal davranış

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Mariah Carey, çocuklarının hayatlarının her anını belgelemekle ünlüdür. Çocukları her zaman bir fotoğraf için poz vermeye ve gülümsemeye hazırdır.

Kim Kardashian da, çocuklarını her gittiği yere götüren annelerden biri.

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Dadılar için kurallar

Ebeveynlerin çocuklarına dadı kiralaması hiç şaşırtıcı değil. Ama sadece 2 çocuk için 6 dadı kiralamak biraz tuhaf. Beyoncé ve Jay Z çifti ikizleri için 6 dadı kiralamış, bir dadı günde 8 saatlik bir vardiyada çalışıyordu. Söylentiye göre Beyonce'un dadılara çocukların bakımı ve ihtiyaçlarının hangi saatlerde karşılancağını gösteren talimat çizelgesi hazırladığı belirtiliyor.

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Kardashian ailesi de dadılar için sıkı kurallar uyguluyor. Kim, dadıların dışarıda olduğu vakitlerde nasıl hareket edeceklerini koordine ederek onlara her an ulaşabilmek istiyor.
Dadıların ayrıca hem çocuklara hem de evcil hayvanlara bakması gerekiyor.

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Şaşırtıcı olabilir bazı ünlü ebeveynler dadılara güvenmiyor.

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Örneğin, 2 çocuklu anne Amerikalı aktris Mayim Bialik dadı ile çalışmıyor. Ünlü oyuncu, ''Tam olarak neyle ilgilendiklerini, hangi yiyecekleri sevdiklerini ve sevmediklerini bilmek isterim, düştükleri, ağladıkları ve güldükleri anda yanlarında olmayı seviyorum. Bunlardan herhangi birini başkalarından duymak istemiyorum'' diye konuşuyor.

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