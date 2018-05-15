Ünlü ebeveynler çocuklarını nasıl yetiştiriyor?

Önce güvenlik

Kylie Jenner genç bir anne ve kızı Stormi'nin herhangi bir kurala uyamadığı kadar küçük olması nedeniyle o şimdilik çocuğunu çevreleyenlerin kurallarını belirliyor. Kylie, Stormi'yi ziyaret edenlerin, kızlarını herhangi bir mikroptan korumak için tıbbi maskeler giymeleri konusunda ısrar ediyor. Bu çok aşırı görünebilir, ancak bu kural ailenin üyeleri ve hatta bebeğin ebeveynleri için de geçerlidir.

Kourtney Kardashian'ın ise katı diyetleri takip etmenin ve sağlıklı bir yaşam tarzına bağlı kalmanın dışında, kaçınılması gerektiğine inandığı şeyler ve materyaller vardır. Hiç kullanmadığı mutfak gereçlerinden biri mikrodalgadır. Yemekleri fırında veya ocakta ısıtır. Kourtney, mikrodalgaların plastik kaplardaki toksinlerin yiyeceklere sızmasına yardımcı olduğuna inanıyor.

Ayrıca pamuklu yatak çarşaflarını kullanmaktan kaçınıyor çocukları ve kendisi için ipek yastık kılıfları kullanıyor.

Yeme alışkanlığı

Kourtney Kardashian, sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmekle ünlüdür ve son zamanlarda ailesine de sıkı bir glüten ve sütsüz diyet uygulamıştır. Kourtney, bu diyetin özellikle çocukların sağlığına pozitif bir etki bıraktığını düşünüyor. Taze meyve ya da meyve suyundan yapılmış, içeceklerin büyük bir tutkunu olan Kourtney, çocuklarının daha fazla protein ve vitamin alması için yeni tarifler deniyor.