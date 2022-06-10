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Ünlü gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu hayatını kaybetti

10.06.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski erkek bakıcısı tarafından mirasına el konulmak için geçen 19 Kasım'da kaçırıldığı ileri sürülen ve 3 gün sonra polis tarafından bulunan ünlü gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu'nun (87) 7 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ünlü gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu hayatını kaybetti

İzmir'de özel bir bakımevinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, geçen yıl 19 Kasım'da ortadan kayboldu. İsviçreliler ve Türkler arasında sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan dostluk derneği Assocıatıon Suısse-Turquıe'nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu'nun eşi Tülin Enbiyaoğlu'ndan haber alamayan kızı Hanzade Altıparmak (60) ve torunu mimar Bige Altıparmak, kayıp başvurusunda bulundu.

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ESKİ BAKICISI 200 BİN LİRALIK SENET İMZALATMIŞTI

Bige Altıparmak, anneannesinin varlıklı bir kadın olduğunu için eski bakıcısı Mehmet Nabi Akaydın (62) tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Altıparmak, eski bakıcının anneannesine daha önce de zorla 200 bin TL'lik senet imzalattığını, bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tülin Enbiyaoğlu, 23 Kasım'da Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Nabi Akaydın'ın yanında bulundu.

Enbiyaoğlu, yaklaşık 2 ay önce kronik rahatsızlıklarından dolayı fenalaşarak Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Enbiyaoğlu daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan Enbiyaoğlu, 7 Haziran'da yaşamını yitirdi. Enbiyaoğlu'nun cenazesi, vefat eden eşi Nezih Enbiyaoğlu'nun yanına defnedilmek üzere Denizli'ye götürülecek. Öte yandan torunu Bige Altıparmak tarafından açılan ve 17 Haziran'da görülecek olan vasi davasının ise Tülin Enbiyaoğlu'nun ölümü nedeniyle düşmesi bekleniyor.

(DHA)

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