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Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

29.09.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da milyonlarca takipçisi olan ünlü bir vücut geliştirmeni sınırları zorlayan hareketlerle gündemde kalmayı başarıyor. 4 milyon takipçisi olan Bradley Martyn’in son denemesi ise facia ile sonuçlandı. Uzandığı yerde elindeki ağırlık panelinin üzerinde bir kadını tutmak isteyen adam o anları kayıt altına aldı. Kadının dengesi bozulunca hem kadın hem de ağırlık plakası adamın yüzüne düştü.

Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

Bradley Martyn adlı vücut geliştirmeni, sosyal medya üzerinden paylaştığı çılgın videolarla gündeme geliyor. Büyük prodüksiyonlu filmlerde dublörlük de yapan adam bu sefer 4 milyondan fazla takipçisiyle başarısız olduğu anları paylaştı. Fitness fenomeni olan Bradley Martyn, güçlü yanlarını ve kaslarını göstermek için sık sık çılgın videolar paylaşıyor. Videolarından birinde sınırlarını zorladı ancak başarısız bir girişimle sona erdi.

İKİSİ BİRDEN YÜZÜNE DÜŞTÜ

Yattığı yerden ağırlık plakasını üzerinde bir kadınla beraber kaldırmayı hedefledi. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi. Kadın çömelme yapmaya çalıştığında, Bradley dengesini kaybeder ve plaka elinden kayarak yüzüne düşer. Kadın da aynı hızla adamın üzerine düşer.

Olanlardan sonra açıklama yapan fitness fenomeni, hastaneye gittiğini ve yüzünde 10 dikiş olduğunu açıkladı. Şans eseri kadın yara almadan kurtuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Instagram fitnes kaza
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