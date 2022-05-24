Ünlü isimlerin vazgeçemediği hem şık hem spor saat modellerine alternatif öneriler

Seçtiğiniz kıyafetler üzerinde saatlerinizin tamamlayıcı özelliği var. Genellikle bu tarz küçük detaylar, kombinleriniz için önemli adımları oluşturuyor. Saat seçimi de atlanmaması gereken ince detaylardan birisi. Muhteşem bir kombin hazırlamış olabilirsiniz fakat doğru tercih edilmemiş bir saat, görünümünüze olumsuz bir etki bırakabilir. Bu olumsuzluğu yaşamamanız için sizlere hazırladığımız önerilere mutlaka göz atmalısınız. Öyleyse başlayalım!

1. Hem spor hem şık: Sunydog Çelik Kordonlu Saat

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Ünlü oyuncu ve model Eddie Radmayne ile tarzınızın yakın olduğunu düşünüyorsanız onun tercihinin genelde bu tarz saatler olduğunu söyleyebiliriz. Radmayne gibi rahat ve spor kıyafetlerinizde tercih edebileceğiniz saat alternatiflerinden birisi de Sunydog Çelik Kordonlu Saat. Ürünün kot pantolon veya beyaz tonlarındaki kıyafetlerinizle oldukça şık duracağına eminiz. Çoğu kombininizle tamamlayabileceğiniz günlük görünümleriniz için bir saat arıyorsanız bu ürün, sizin için biçilmiş kaftan olabilir.

2. Mavi rengin gücünü kullanın: Aqua Di Polo Kol Saati

Eğer günlük kullanımlarınızda kot pantolonu sıklıkla tercih ediyorsanız mavi kadranlı bir saat edinmeyi mutlaka düşünmelisiniz. "Kot pantolonun şıklığını bu kadar ufak bir detayla sağlayabilir miyim?" diye düşünmeyin. Unutmayın, saat gibi küçük detaylar kombininizi kurtarır. Aqua Di Polo Kol Saati, günlük kot pantolon veya kot ceket gibi tercihleriniz için aradığınız tamamlayıcı olabilir. Leonardo di Caprio'nun saat tercihlerinde mavi ve beyaz rengin ağırlıklı olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

3. Klasikten şaşmayanlar için: Coviya Kronograf Deri Kayışlı Saat

Ünlü futbolcu Lionel Messi'nin tarzını sevenler buraya! Deri kordonlu saatler, klasik görünümler için tercih ediliyor. Klasik kıyafet tercihlerinizde tamamlayıcı olarak kullanabileceğiniz Coviya Kronograf Deri Kayışlı Saat ile gözleri üstünüze çekebilirsiniz. Kemer ve ayakkabılarınızı saatinizin rengiyle uyumlu kullanarak takımınızın klasik görünümünü daha iyi hâle getirebilirsiniz. Eğer tarzınızı Messi'ninkine benzetiyorsanız onun da klasik görünümlerinde bu tarz saatleri tercih ettiğini söyleyebiliriz.

4. Büyük kadran sevenler: DAUERHAFT Erkek Kol Saati

Kişisel tercihlerinize göre büyük ya da küçük kadranlı saatleri seviyor olabilirsiniz fakat bunun da bir kullanım şekli olduğunu bilerek hareket etmekte fayda var. DAUERHAFT Erkek Kol Saati büyük kadranı ile detaylarda dikkat çekmenizi sağlayarak size daha spor bir görünüm sağlayabilir. Sporla ilgilenenlerin yakından tanıdığı ünlü tenisçi Novak Djokovic da büyük kadranlı saatleri tercih edenler arasında bulunuyor. Eğer kolları uzun bir kıyafet tercih ediyorsanız büyük kadranlı saatlerin kullanımı daha uygun olabilir.

5. Küçük kadran sevenler: Casio Kol Saati

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch gibi hem klasik hem şık çizgileri tercih ediyorsanız küçük kadranlı saatler seçimlerinizden biri olabilir. Kendisinin sıklıkla koyu renkli kıyafet ve saatleri tercih ettiğini söyleyebiliriz. Sonuçta yılların Sherlock Holmes'ü olmak kolay değil. Küçük kadranlı saatler, büyük kadranlı saatlerin aksine daha minimalist bir görünüm elde etmenizi sağlıyor ve klasik parçalarla daha kolay kombinleniyor. Casio Kol Saati, sade ve şık görünümünüz için aradığınız model olabilir. Özellikle davetlerdeki görünümünüz için mükemmel bir tamamlayıcı olacağına eminiz. Saatinizin kıyafetinizin içinde kaybolmaması için kısa kollu veya kolsuz kıyafetle küçük kadranlı saatleri tercih edilebilirsiniz.

6. Akıllı saat tercihleriniz için: Xiaomi Mi Watch Lite

Akıllı saatler son dönemde herkes tarafından kullanılan hem işlevsel hem de şık aksesuarlardan biri. Peki, akıllı saat kullanmak isteyenler kıyafetleri ile saatlerini nasıl kombinleyebilir? Akıllı saatler ile bazen klasik saatlerden daha kolay şekilde kombin yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken birkaç renkte kordon alarak kadran görselini kıyafetinize uygun seçmek. Xiaomi Mi Watch Lite Akıllı Saat hem değiştirilebilir kordonu hem istediğinizi seçebileceğiniz kadran galerisi ile tam size göre!

7. Beyaz rengin şıklığı: Q&Q Su Geçirmez Silikon Kordonlu Saat

Klasik renklerden biraz uzaklaşmak istiyorsanız fakat hangi rengi tercih edeceğinizi bilemiyorsanız beyaz kordonlu saatlere mutlaka şans vermelisiniz. Hem spor hem klasik görünümlerde kurtarıcınız olacak beyaz kordonlu saatleri, günlük kıyafetleriniz, davet veya toplantı kombinlerinizle de birleştirebilirsiniz. Böyle bir arayış içerisindeyseniz Q&Q Su Geçirmez Silikon Kordonlu Saat'in ihtiyacınızı karşılayacak modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

8. Gold rengin asaleti: Leerybee Unisex Kol Saati

Gold rengin yakışmadığı aksesuar yok denecek kadar az. Abartılı duracağını düşünüp uzak duranlar için doğru kullanım yapıldığında öyle durmadığını söylememizde fayda var. Leerybee Unisex Kol Saati'nde kullanılan gold rengin duruşunu inceleyerek düşünmeye başlayabilirsiniz. Saatte yer yer kullanılan gold detayları abartılı ve şatafatlı duruşu tamamen ortadan kaldırarak zarif bir görünüm sağlıyor. Yine pek çok renk ve kombinle birleştirebileceğiniz bir saat arıyorsanız bu ürün, değerlendirebileceğiniz alternatifler arasında bulunuyor.

9. Kare kadranlar: Ferrucci Kare Erkek Kol Saati

Kare kadranlı saatler de son dönemde oldukça popüler ve kombinleri harika şekilde tamamlayan saat modelleri arasında. Jack Gyllenhaal hayranları iyi bilir ki ünlü aktörün en çok tercih ettiği saat modellerinden biri kare kadranlılar. Hem günlük kullanıma uygun şık boğazlı kazak gibi görünümlerde hem daha klasik bir takımla tamamlayabileceğiniz Ferrucci Kare Erkek Kol Saati vazgeçilmeziniz olacak. Kare kadranlı saat arayanlar bu ürüne mutlaka şans vermeli.

10. Şatafat sevenler için: SANWOOD Altın Rengi Erkek Saat

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Sıradaki önerimiz "Biraz şatafatı ve gösterişi severim." diyenler için! Justin Timberlake hayranları bilir ki altın renkli saatler aslında o kadar da abartı modeller değil. Bu tarz saatleri kullanmaktan hoşlanan Timberlake, tamamen altın rengi görünümlü bir saat ile spor kıyafeti bile kombinliyor. Eğer siz de Timberlake ile benzer giyim tarzına sahipseniz SANWOOD Altın Rengi Erkek Saat'e şans verebilirsiniz. Özellikle lacivert gibi renklerle bu ürünün uyumunun aslında hiç de fena olmadığını göreceksiniz.

11. Biraz eğlence: Casio G-shock Erkek Kol Saati

Sıradanlığı sevmeyen ve "Saatim de biraz eğlenceli olsun." diyenler Rafael Nadal'ın kullandığı tarzda saatler tercih edebilir. Renkli kordon ve kadranlar ile sıra dışı bir görünümünüz neden olmasın ki? Eğer bu fikir kulağınıza hoş geldiyse Casio G-shock Erkek Kol Saati'ni mutlaka incelemelisiniz. Tarzınıza göre pek çok kıyafetle de kombinleyebileceğiniz bu ürünü spor ayakkabılarınızla dahi uyumlu olarak seçebilirsiniz. Görünümünüze renk katacağınız bu ürün size enerji verecek!

12. Parıltıyı sevenler için: Naviforce Taşlı Kol Saati

Parıltıdan hoşlananlar için taşlı saatler mükemmel bir seçim. Cristiano Ronaldo tarzı bir görünüm yapmak istiyorsanız takım elbisenize uygun taşlı bir kol saati tercih edebilirsiniz. Hem erkek hem kadınlar için şık bir parça olan Naviforce Taşlı Kol Saati ile dikkatleri üzerinize çekeceğinize eminiz. tamamen taşlı olmayan tasarımıyla zevkinize göre şekillendireceğiniz bu saat, aradığınız ürün olabilir. Bu saat modeli ile abartıdan uzak şık bir görünüm yakalayacağınıza eminiz.