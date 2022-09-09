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  4. Ünlü ismin itirafı olay yarattı! “Bir günümü porno izleyerek geçirdim...”

Ünlü ismin itirafı olay yarattı! “Bir günümü porno izleyerek geçirdim...”

09.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’da bir süredir konuşulan porno izleme ve izleme sonucu gençler üzerindeki etkisi son araştırmalardan sonra korkunç boyutlara ulaştığı gözler önüne serildi. Çok ünlü bir yetişkin içerikli internet sitesine dayanarak yapılan çalışmanın sonucunda 15 milyonluk porno izleyicisinin 3’te 1’inin kadın olduğu ortaya çıktı. İngiliz gazeteci Jenni Murray, son yazısında bir gün boyunca porno izlediğini kendi görüşlerini ve uzman görüşlerini aktardı.

Ünlü ismin itirafı olay yarattı! “Bir günümü porno izleyerek geçirdim...”

Son yıllarda ürkütücü boyutlara ulaşan cinsel içerikli video içeriklerinin genç kadın ve erkekler üzerinde olumsuz etkileri olduğu ortaya çıktı. Bilgisayar, akıllı telefon veya tabletten kolayca ulaşılabilen bu içerikler tamamen kontrolsüz şekilde internet üzerinde yayılıyor. Özellikle genç kadınlar üzerinde ciddi etkileri olan porno filmlerinin erkekler üzerinde de olumsuz etkileri olduğu ortaya çıktı.

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İngiliz gazeteci Jenni Murray, Avrupa’daki bu sorunu mercek altına alarak cinsel içerikli siteleri inceledi ve sonrasında uzman görüşleri aldı. Düzenli olarak, bazen yalnız veya kız arkadaşlarıyla veya erkek arkadaş gruplarıyla müstehcen içerik izleyen genç erkekler, erektil disfonksiyon ve depresyon gibi rahatsızlıklarla boğuştuğu ortaya çıktı.

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PORNO İZLEYİCİLERİNİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Avrupa’da düzenli olarak pornografi izleyen genç kadınların sayısının arttığına ve bunun ciddi zararlara yol açtığına dair artan kanıtlar var. En popüler site olan Pornhub'ın aylık 15 milyondan fazla ziyaretçisi var ve düzenli kullanıcılarının üçte birinden fazlasının kadın olduğu ortaya çıktı. Doktorlar ve psikoterapistler, kadınların cinsel yaşamları üzerindeki etkisine ilişkin endişelerinden bahsettiler.

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"SEKSTEN KORKUYORLAR"

Psikoseksüel uzmanı Dr. Laura Jarvis şunları söyledi: "Yetişkinlere yönelik içeriğin giderek artan aşırı doğası, genç kadınları seksten korkutuyor. Çoğu zaman, kendilerinden bekleneni yapmak istemezler çünkü bu acı vericidir ya da zevkli değildir."

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Danışman bir jinekolog olan Dr. Leila Frodsham, kendisine başvuran hastalar arasında vajinismus (vajinal penetrasyon korkusu) vakalarının patladığını dile getirdi. British Medical Journal'da yakın zamanda yayınlanan bir rapor, genç kadınlar arasında mahrem yaralanmalar ve enfeksiyonlardaki artışın riskli ve agresif cinsel eylemler durumlarıyla bağlantılı olduğunu söylüyor.


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Anahtar Kelimeler:
porno vajinismus
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