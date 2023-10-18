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Ünlü Kahin Baba Vanga 2024 kehanetlerini sıraladı! Tüyler ürpertici felaketleri duyan çok şaşırdı

18.10.2023 20:11 | Son Güncelleme:
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Kör Kahin Baba Vanga 2024 yılına dair kehanetlerini tek tek sıraladı. Her yıl kenahetleriyle gündeme gelen Baba Vanga'nın 2024 yılı için dünyayı bekleyen felaket tahminleri duyanlarda şok etkisi yarattı. Geçmişte yaptığı öngörülerin gerçekleşmesiyle dünya çapında üne kavuşan Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen her yıl gündeme gelen gelecek tahminleriyle adını yaşatıyor. İşte Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2024 kehanetleri

Ünlü Kahin Baba Vanga 2024 kehanetlerini sıraladı! Tüyler ürpertici felaketleri duyan çok şaşırdı

Baba Vanga'nın daha önce Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilmişti. 12 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve öngörüleriyle ünlenmiş olan Baba Vanga'nın öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülüyor. Kör Kahin'in geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiğine inanılıyor. Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri haberimizde.

UZAYLILARLA TEMAS

Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.

uzay

SİBER SALDIRILARA DİKKAT

Baba Vanga, 2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını tahmin etti. Bilgisayar korsanlarının daha sofistike hale geleceği ve elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağı konusunda uyardı.

siber saldırı

Bu saldırılar potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturabilir.

KÜRESEL ISINMA FELAKETİ!

Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını tahmin etti. Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını belirten Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktardı. Kahin, ayrıca Pasifik Kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söyledi.

küreel ısınma

KANSERİN TEDAVİSİ BULUNACAK

Baba Vanga, 2024'ün kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığı bu yıkıcı hastalıktan kurtaracağı yıl olacağını tahmin etti.

kanser tedaviis

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını tahmin etti. Bu krizin, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.

ekonomi


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