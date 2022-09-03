Ünlü kahin Baba Vanga'nın yeni bir virüs kehaneti korkuttu! Sibirya'da kontrolden çıkacak ve...

"Kör kahin" olarak anılan ve gözleri görmediği bilinen Baba Vanga, senelerdir gerçekleşen kehanetleriyle dünya çapında tanınmıştı. 2022 yılında da kehanetleri gerçekleşmeye devam eden isim, koronavirüs pandemisini ve Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi de önceden bilerek insanlara aktarmıştı. Dünya çapında nam salan Baba Vanga'nın başka bir pandemi hakkındaki kehaneti ise duyanları korkuttu.

BABA VANGA'NIN YENİ VİRÜS KEHANETİ KORKUTTU!

Asıl ismi Vangeliya Pandeva olan kahin Baba Vanga'nın, 1911 yılında günümüzde Makedonya sınırları içerisinde bulunan Strumitza köyünde doğduğu biliniyor. Görme yetisini yitirmiş olan Vanga'nın henüz çocukken yıldırım çarpması sebebiyle gözlerini kaybettiği bilinmekte.

Dünya genelinde farklı ülkelerde gerçekleşen felaketleri, depremleri ve virüsleri önceden bilerek haber veren Baba Vanga'yı vefatından önce Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva ziyaret etmişti. Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini de açıklamıştı.

YENİ BİR PANDEMİ YOLDA MI?

Ünlü kahinin başka bir virüs hakkındaki kehaneti ise duyanları korkuttu. Kehanete göre Sibirya'da ölümcül bir virüs keşfedilecek. Soğuk ve donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüs dünyada meydana gelen küresel ısınmayla beraber ortaya çıkacak ve hızla yayılacak. Virüsün hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında bulunuyor.

DÜNYANIN SONU İÇİN DE TARİH VERMİŞTİ

Ünlü kahin 2028 senesinde yeni bir enerji keşfedileceğini söylemiş ve bu tarihte dünyadaki açlığın azalacağını, Venüs'e insanlı araç gönderileceğini anlatmıştı. Yine Vanga'nın bir başka kehanetine göre dünyanın sonu 3000'li yıllarda gelecek. Baba Vanga dünyanın sonu için 3797 yılına işaret etmişti.





