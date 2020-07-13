Ünlü manken aydınlık ve parlak göz altları için sırrını açıkladı! Sadece 5 adımda...

Doğru bakım ve makyaj teknikleri ile genç ve enerjik bir görünüme ulaşabilirsiniz. İşte aydınlık ve parlak göz altlarına sahip olmak için yapmanız gerekenler!

YÜZÜNÜZÜ SOĞUK SUYLA YIKAYIN

Yüzünüzü sıcak suyla değil soğuk suyla yıkayın. Çünkü soğuk su, gözlerinizin etrafındaki şişlikleri ve koyu renkli halkaları azaltacaktır. Böylece daha canlı bakışlara sahip olursunuz. Akşamları uyumadan evvel cildinizi temizleyin, sonra da buzluktan çıkardığınız buzlarla yapacağınız soğuk kompres göz altlarınıza iyi gelecektir.

BOL BOL SU İÇİN

Parlak bir ten görünümünün bir diğer adımı ise su tüketiminize dikkat etmek. Günde en az iki litre su içmek hem vücut metabolizmanızın hem de cildinizin yararına olacaktır. İki litre su yaklaşık 8 bardağa tekabül eder, vücut ağırlığınıza göre ihtiyacınız olan su miktarını belirleyerek bu sayıyı arttırabilirsiniz.

CİLT YAPINIZA UYGUN GÖZ KREMLERİNİ TERCİH EDİN

Aydınlık bir ten ve göz çevresi için en önemli adım doğru ürünleri kullanarak cilt bakımı yapmak. Yorgun bakışlarının yerini sağlıklı bir görünüme bırakmasını istiyorsanız göz bakımı rutininize de aralıksız devam etmeniz gerekir. Eğer kuru göz altlarınız varsa nemlenmesine yardımcı olarak yoğun yapıdaki göz kremlerini tercih edebilirsiniz. Göz kremi ayrıca, henüz yeni yeni oluşmaya başlayan kaz ayaklarını ve ince çizgileri de kısa zamanda yok eder.