Ünlü manken aydınlık ve parlak göz altları için sırrını açıkladı! Sadece 5 adımda...

Doğru bakım ve makyaj teknikleri ile genç ve enerjik bir görünüme ulaşabilirsiniz. İşte aydınlık ve parlak göz altlarına sahip olmak için yapmanız gerekenler!
Yüzünüzü sıcak suyla değil soğuk suyla yıkayın. Çünkü soğuk su, gözlerinizin etrafındaki şişlikleri ve koyu renkli halkaları azaltacaktır. Böylece daha canlı bakışlara sahip olursunuz. Akşamları uyumadan evvel cildinizi temizleyin, sonra da buzluktan çıkardığınız buzlarla yapacağınız soğuk kompres göz altlarınıza iyi gelecektir.
Parlak bir ten görünümünün bir diğer adımı ise su tüketiminize dikkat etmek. Günde en az iki litre su içmek hem vücut metabolizmanızın hem de cildinizin yararına olacaktır. İki litre su yaklaşık 8 bardağa tekabül eder, vücut ağırlığınıza göre ihtiyacınız olan su miktarını belirleyerek bu sayıyı arttırabilirsiniz.
Aydınlık bir ten ve göz çevresi için en önemli adım doğru ürünleri kullanarak cilt bakımı yapmak. Yorgun bakışlarının yerini sağlıklı bir görünüme bırakmasını istiyorsanız göz bakımı rutininize de aralıksız devam etmeniz gerekir. Eğer kuru göz altlarınız varsa nemlenmesine yardımcı olarak yoğun yapıdaki göz kremlerini tercih edebilirsiniz. Göz kremi ayrıca, henüz yeni yeni oluşmaya başlayan kaz ayaklarını ve ince çizgileri de kısa zamanda yok eder.
Kullandığınız ten ürünlerinin mat bitişli değil de ışıltılı yapıda olması daha canlı ve enerjik bir görünüm yakalamanıza yardımcı olur. Kuru bir yapıya sahip olmayan göz altı kapatıcısı tercih ederseniz ürünün göz altı çizgilerinize dolmadığını da fark edeceksiniz. Bu da daha etkileyici ve genç görünmenizi sağlayacak.
Özellikle cildinizde nem kaybı varsa, kaybettiği nemi ona geri kazanmalısınız. Bunun için haftada 1 kez cilt tipinize uygun bir maske uygulayarak cildinizin ve göz altlarınızın yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Fakat maske ile bakım yapmadan önce cildinizi mutlaka makyaj kalıntılarından ve kirlerden arındırın. Bu sayede uygulayacağınız maske teninize daha iyi nüfuz eder. Maskeyi uygulamadan önce parmak uçlarınızı göz çevrenizde nazikçe gezdirerek masaj yapın. Bu masajı gözlerinizden başlayarak göz çukurunuza doğru devam ettirerek yapabilirsiniz. Göz çevresi yüzümüzün en hassas ve ince noktalarından biri olduğu için uygulamış olduğunuz maskenin cilt tipinize uygun olduğundan emin olmalısınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum