KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Ünlü manken aydınlık ve parlak göz altları için sırrını açıkladı! Sadece 5 adımda...

Ünlü manken aydınlık ve parlak göz altları için sırrını açıkladı! Sadece 5 adımda...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mor renkli halkalar, derinleşmiş çizgiler ve kuru bir görünüm... Kimse bu görüntüyle dolaşmak istemez. Fakat uzun saatler süren çalışmalar, yoğun tempolu bir yaşam tarzı ve uykusuzluk, beraberinde bu görünümü getirir. Peki, yaş ilerledikçe çok sık rastlanan bu cilt sorununu önlemek ve aydınlık, canlı bakışlara sahip olmak mümkün mü?

Ünlü manken aydınlık ve parlak göz altları için sırrını açıkladı! Sadece 5 adımda...

Doğru bakım ve makyaj teknikleri ile genç ve enerjik bir görünüme ulaşabilirsiniz. İşte aydınlık ve parlak göz altlarına sahip olmak için yapmanız gerekenler!

YÜZÜNÜZÜ SOĞUK SUYLA YIKAYIN

Yüzünüzü sıcak suyla değil soğuk suyla yıkayın. Çünkü soğuk su, gözlerinizin etrafındaki şişlikleri ve koyu renkli halkaları azaltacaktır. Böylece daha canlı bakışlara sahip olursunuz. Akşamları uyumadan evvel cildinizi temizleyin, sonra da buzluktan çıkardığınız buzlarla yapacağınız soğuk kompres göz altlarınıza iyi gelecektir.

BOL BOL SU İÇİN

Parlak bir ten görünümünün bir diğer adımı ise su tüketiminize dikkat etmek. Günde en az iki litre su içmek hem vücut metabolizmanızın hem de cildinizin yararına olacaktır. İki litre su yaklaşık 8 bardağa tekabül eder, vücut ağırlığınıza göre ihtiyacınız olan su miktarını belirleyerek bu sayıyı arttırabilirsiniz.

CİLT YAPINIZA UYGUN GÖZ KREMLERİNİ TERCİH EDİN

Aydınlık bir ten ve göz çevresi için en önemli adım doğru ürünleri kullanarak cilt bakımı yapmak. Yorgun bakışlarının yerini sağlıklı bir görünüme bırakmasını istiyorsanız göz bakımı rutininize de aralıksız devam etmeniz gerekir. Eğer kuru göz altlarınız varsa nemlenmesine yardımcı olarak yoğun yapıdaki göz kremlerini tercih edebilirsiniz. Göz kremi ayrıca, henüz yeni yeni oluşmaya başlayan kaz ayaklarını ve ince çizgileri de kısa zamanda yok eder.

IŞILTI VEREN GÖZ ALTI KAPATICILARINA YÖNELİN

Kullandığınız ten ürünlerinin mat bitişli değil de ışıltılı yapıda olması daha canlı ve enerjik bir görünüm yakalamanıza yardımcı olur. Kuru bir yapıya sahip olmayan göz altı kapatıcısı tercih ederseniz ürünün göz altı çizgilerinize dolmadığını da fark edeceksiniz. Bu da daha etkileyici ve genç görünmenizi sağlayacak.

MASKELERLE BAKIM YAPIN

Özellikle cildinizde nem kaybı varsa, kaybettiği nemi ona geri kazanmalısınız. Bunun için haftada 1 kez cilt tipinize uygun bir maske uygulayarak cildinizin ve göz altlarınızın yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Fakat maske ile bakım yapmadan önce cildinizi mutlaka makyaj kalıntılarından ve kirlerden arındırın. Bu sayede uygulayacağınız maske teninize daha iyi nüfuz eder. Maskeyi uygulamadan önce parmak uçlarınızı göz çevrenizde nazikçe gezdirerek masaj yapın. Bu masajı gözlerinizden başlayarak göz çukurunuza doğru devam ettirerek yapabilirsiniz. Göz çevresi yüzümüzün en hassas ve ince noktalarından biri olduğu için uygulamış olduğunuz maskenin cilt tipinize uygun olduğundan emin olmalısınız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Elma zayıflatır mı? Zayıflama için elma nasıl tüketilmeli?Elma zayıflatır mı? Zayıflama için elma nasıl tüketilmeli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Acun'u duygulandıran veda: Bir gün canım çok sıkılırsa seni arayacağım

Acun'u duygulandıran veda: Bir gün canım çok sıkılırsa seni arayacağım

Göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Baklava aşkı! Gaziantep'i övdüler...

Baklava aşkı! Gaziantep'i övdüler...

Haftalık Burç Yorumları ( 13 - 19 Temmuz Haftası 2020)

Haftalık Burç Yorumları ( 13 - 19 Temmuz Haftası 2020)

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kepek problemi bu doğal tariflerle ortadan kalkıyor! Elma sirkesi, limon suyu...

Kepek problemi bu doğal tariflerle ortadan kalkıyor! Elma sirkesi, limon suyu...

Bu peeling etkili cilt maskeleriyle çok daha güzel olacaksınız! Kil, kahve...

Bu peeling etkili cilt maskeleriyle çok daha güzel olacaksınız! Kil, kahve...

Modanın duayeni açıkladı! Bacakları daha uzun ve zayıf göstermek için...

Modanın duayeni açıkladı! Bacakları daha uzun ve zayıf göstermek için...

Gecenin yıldızı olacaksınız! İşte kır düğünü konseptine uygun en şık saç modelleri..

Gecenin yıldızı olacaksınız! İşte kır düğünü konseptine uygun en şık saç modelleri..

Şekil almayan en inatçı saçlar bile bu yöntemle dize geliyor! Pudra, krem...

Şekil almayan en inatçı saçlar bile bu yöntemle dize geliyor! Pudra, krem...

Bu hareketlerle selülitlere veda edeceksiniz! Haftada üç kere...

Bu hareketlerle selülitlere veda edeceksiniz! Haftada üç kere...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.