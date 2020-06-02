Ünlü modellerin sırrı ortaya çıktı! Pürüzsüz bir cilt için...

Cilt tipinize uygun malzemeleri edinerek ya da evde doğal malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız bakım ürünleri ile cilt bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Cildinize uyguladığınız bakımları rutin haline getirmeniz sürekli aydınlık ve pürüzsüz bir cilt hissi yaşamanızı sağlıyor. Cilt bakım rutinlerinizi ise cildinizin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde planlayabilirsiniz.

1. CİLDİNİZİ TEMİZLEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için ilk adım olarak cilt temizliğini ihmal etmemek gerekiyor. Bakım öncesi ya da gece yatmadan önce makyajınızı mutlaka temizlemeli, cildinizin nefes almasını sağlamalısınız. Bunun için makyaj temizleme mendillerini veya suyunu kullanabilirsiniz. Ardından köpük ya da jel yüz yıkama ürünleri ile masaj yapar gibi temizleyerek cildinizin fazla kir ve yağlardan arınmasını sağlayabilirsiniz.

2. TONİK OLMAZSA OLMAZ

Cilt temizliğinin son adımı olarak tonik kullanmak oldukça faydalıdır. Tonik kullanımı gözeneklerinizi sıklaştırarak ölü deriden arınmanızı sağlıyor. Cildinizin pH dengesini düzenliyor. Yağlı ve akneli bir cilde sahipseniz alkollü tonikler sizi pürüzsüz bir cilde kavuşturuyor. Cildinizdeki yağ oranını dengeleyerek fazla yağdan arındırıyor. Böylece siyah nokta ve akne oluşumunun önüne geçmenize yardımcı oluyor.