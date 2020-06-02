Ünlü modellerin sırrı ortaya çıktı! Pürüzsüz bir cilt için...

Cilt tipinize uygun malzemeleri edinerek ya da evde doğal malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız bakım ürünleri ile cilt bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Cildinize uyguladığınız bakımları rutin haline getirmeniz sürekli aydınlık ve pürüzsüz bir cilt hissi yaşamanızı sağlıyor. Cilt bakım rutinlerinizi ise cildinizin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde planlayabilirsiniz.
1. CİLDİNİZİ TEMİZLEMEYİ İHMAL ETMEYİN
Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için ilk adım olarak cilt temizliğini ihmal etmemek gerekiyor. Bakım öncesi ya da gece yatmadan önce makyajınızı mutlaka temizlemeli, cildinizin nefes almasını sağlamalısınız. Bunun için makyaj temizleme mendillerini veya suyunu kullanabilirsiniz. Ardından köpük ya da jel yüz yıkama ürünleri ile masaj yapar gibi temizleyerek cildinizin fazla kir ve yağlardan arınmasını sağlayabilirsiniz.
2. TONİK OLMAZSA OLMAZ
Cilt temizliğinin son adımı olarak tonik kullanmak oldukça faydalıdır. Tonik kullanımı gözeneklerinizi sıklaştırarak ölü deriden arınmanızı sağlıyor. Cildinizin pH dengesini düzenliyor. Yağlı ve akneli bir cilde sahipseniz alkollü tonikler sizi pürüzsüz bir cilde kavuşturuyor. Cildinizdeki yağ oranını dengeleyerek fazla yağdan arındırıyor. Böylece siyah nokta ve akne oluşumunun önüne geçmenize yardımcı oluyor.
3. PEELİNG: ÖLÜ HÜCRELERDEN ARINMAK İÇİN İDEAL
Peeling uygulamasını rutin haline getirerek ölü hücrelerden arınmış pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Duş alırken yüzünüze ve vücudunuza uyguladığınız peeling daha aydınlık bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. İçerisinde bulunan tanecikler aracılığıyla gözeneklerinizi temizliyor ve sivilce oluşumunu engellemenize yardımcı oluyor.
4. CİLDİNİZİ MUTLAKA NEMLENDİRİN
Cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçimi ile cildinizi zararlı etkilerden koruyabilirsiniz. Nemlendirici uygulamadan önce cildinizin temiz olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Kullandığınız nemlendirici üzerinde ince bir tabaka oluşturarak cildinizi, kuruduğunda oluşabilecek çatlamalardan ve pullanmalardan koruyor. Bu sayede cildiniz pürüzsüz bir görünüme kavuşuyor.
5. MASKELER ES GEÇİLMESİN
Cildinize uygun veya belli cilt sorunlarınızı çözmeye yönelik pek çok maske alternatifi bulunuyor. Bu maske türlerinden birini seçerek ya da evde doğal ürünlerle kendi maskenizi yaparak cilt sorunlarınızı ortadan kaldırabilir, böylece pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Belirli aralıklarla cildinize uygulayacağınız maskeler cilt tonunuzu eşitleyerek sizi aydınlık bir görünüme kavuşturuyor.
6. GÜNEŞ KORUYUCUYU EKSİK ETMEYİN
Güneş ışınları cildimize pek çok hasar vererek cildimizin sağlıklı ve pürüzsüz görünümünü kaybetmesine neden oluyor. Yıl boyunca maruz kaldığımız zararlı güneş ışınlarından korunmak için güneş koruyucu kremler, bize yardımcı oluyor. Dışarı çıkmadan önce makyaj altına uygulayabileceğiniz güneş koruyucu krem, cildinizi UVA ve UVB ışınlarından korumanızı sağlıyor.
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