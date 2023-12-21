Ünlü oyuncu Denise Richards'ın kızı Sami Sheen göğüs estetiği yaptı! Üstsüz fotoğraflaırını paylaşarak büyüyen göğüslerini gösterdi

Charlie Sheen ve Denise Richards'ın en az kendileri kadar ünlü olan 19 yaşındaki kızları Sami Sheen sosyal medyadaki müstehcen paylaşımları nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 18 yaşına geldiğinde popüler bir yetişkin abonelik sitesine katılan ve pozlarını satmaya başlayan Sheen sosyal medya hesaplarını da bir hayli aktif kullanıyor. Fenomen isim son olarak ise Instagram'dan yaptığı paylaşımında yeni göğüs estetiğinin sonuçlarını hayranlarına gösterdi.

Sheen'in boyundan bağlamalı elbisesiyle göğüslerini ön plana çıkartarak verdiği pozu kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Fenomen ismin pozu kısa sürede gündem olmayı başardı.